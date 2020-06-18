رئيس صندوق التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت 200% منذ 2014 حتى الآن

قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن قيمة المعاشات منذ 2014 وحتى الآن تضاعفت بصورة كبيرة، تكاد تكون وصلت إلى 200%.





وأشار "سعودي"، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى ، إلى أن العام المالى لعام2020-2021 التكلفه الثانوية للعام المالى ستصل الى 249 مليار جنية سنويًا .





رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، ان من يخرج عن المعاشات يكون لديه خمس علاوات موجودين فى وعاء الأجر المتغير ، منوها الى ان الخمس علاوات يؤخذ عليهم ميزة إضافية بعد مباحثه معاش الاجر المتغير 80% . واضاف





وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، ان اعتبارا من 1-7-2006 هذه القوانين لم تعد تصدر ، ولم تعد هذه الميزة متاحة لاصحاب المعاشات.



