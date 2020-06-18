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رئيس صندوق التأمين الاجتماعي: المعاشات زادت 200% منذ 2014 حتى الآن

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:56 ص
المعاشات
المعاشات
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ريهام فيكتور
قال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، إن قيمة المعاشات منذ 2014 وحتى الآن تضاعفت بصورة كبيرة، تكاد تكون وصلت إلى 200%.

وأشار "سعودي"، من خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى ، إلى أن العام المالى لعام2020-2021 التكلفه الثانوية للعام المالى ستصل الى 249 مليار جنية سنويًا .

واضاف رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، ان من يخرج عن المعاشات يكون لديه خمس علاوات موجودين فى وعاء الأجر المتغير ، منوها الى ان الخمس علاوات يؤخذ عليهم ميزة إضافية بعد مباحثه معاش الاجر المتغير 80% .

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي، ان اعتبارا من 1-7-2006  هذه القوانين لم تعد تصدر ، ولم تعد هذه الميزة متاحة لاصحاب المعاشات.

وأكد أن هناك تكلفة سنوية عند تزويد المعاشات بقيمة تلك العلاوات ، والتكلفه السنوية حوالى 7 مليارات، والمتجمد حوالى 27 مليارا.
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