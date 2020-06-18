AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عودة الحياة.. السعودية تعلن موعد استئناف النشاط السياحي

الخميس 18/يونيو/2020 - 11:53 ص
السعودية تعلن موعد
السعودية تعلن موعد استئناف النشاط السياحي
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
كشفت المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، عن موعد استئناف النشاط السياحي بعد توقفه في محاولة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قال وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب، إنه سيتم استئناف النشاط السياحي في المملكة سيكون نهاية شوال الجاري، مشيرا إلى أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن 80% من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية.

وأوضح الخطيب، خلال لقاء تلفزيوني، أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار 24 ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة.


وفي وقت سابق، وضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة فيروس كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.

وفي سياق المتصل، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 141234 حالة.

كما وصل عدد الوفيات إلى 1091 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا 91662 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب التجمعات الأسرية.. نائبة تطالب بتأجيل قرار عودة السياحة الداخلية

الصحة السعودية: ارتفاع إصابات كورونا بين الأطفال بنسبة 125 %

إنذار خطر في المملكة بعد 2840 حالة بكورونا.. ودعم للقطاع الخاص في مواجهة الوباء.. والصين تسجل إصابات جديدة.. الأبرز في الصحف السعودية

السعودية تعلن موعد عودة الحياة إلى طبيعتها

بإجراءات احترازية.. السعودية تعلن عن عودة النشاط الرياضي في ظل أزمة كورونا

ترشيحاتنا

تحقيق كشف بترولي في جنوب خليج السويس يحتوي على 70 مليون برميل زيت خام

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

عنصري وبشع.. شاهد| لحظة قتل الشرطة الأمريكية لرجل أسود جديد

هل يجوز للجد عمل العقيقة لحفيده أم يشترط من مال الأب .. اعرف الرأي الشرعي

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

رسميا.. تشيلسي يضم تيمو فيرنر من لايبزيج

AdvertisementS

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا بـ الدوري الإسباني

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعادة تأهيل كوبري إمبابة التاريخي على النيل بتكلفة ٤٠ مليون جنيه.. صور

ياسمين صبري و هنا الزاهد الأبرز.. نجمات تألقن بالفساتين المشجرة في صيف ٢٠٢٠

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى