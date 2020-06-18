عودة الحياة.. السعودية تعلن موعد استئناف النشاط السياحي

كشفت المملكة العربية السعودية اليوم، الخميس، عن موعد استئناف النشاط السياحي بعد توقفه في محاولة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قال وزير السياحة السعودية أحمد الخطيب، إنه سيتم استئناف النشاط السياحي في المملكة سيكون نهاية شوال الجاري، مشيرا إلى أن الدراسات التي أعدتها وزارته كشفت أن 80% من السعوديين يفضلون السياحة الداخلية.





وأوضح الخطيب، خلال لقاء تلفزيوني، أن المؤشرات إيجابية بعودة الحياة الطبيعية على مدار 24 ساعة في المملكة مع نهاية شوال، ما عدا مكة المكرمة









وفي وقت سابق، وضعت وزارة السياحة ضوابط مشددة لتطبيق احترازات مكافحة فيروس كورونا، برفع درجات التعقيم والتباعد وارتداء الكمامات وما إلى ذلك.





وفي سياق المتصل، سجلت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، 4919 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات في المملكة 141234 حالة.



