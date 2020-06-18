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أخبار العالم

أمريكا تضغط على لبنان لإحياء ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:09 م
أمريكا تضغط على لبنان
أمريكا تضغط على لبنان لإحياء ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
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سمر صالح
ذكرت قناة "كان" العبرية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط على لبنان لإحياء ملف التفاوض على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
 
وقالت قناة "كان" أن مصادر مطلعة في رئاسة الجمهورية اللبنانية أوضحت إن الرئيس اللبناني ميشيل عون أبلغ مقربين إليه منذ شهر بنيته طرح هذا الملف مجددًا لاستيائه من طريقة إدارته في السابق.

وتابعت القناة العبرية أن استياء الرئيس عون تعني نسف الإطار الموحد بشأن التلازم بين البر والبحر والجو بين لبنان وإسرائيل.
 
وأضافت القناة أنه تم تكثيف الاتصالات الدبلوماسية مع الجهات المعنية حول هذه القضية بعد تشكيل الحكومة في إسرائيل.
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