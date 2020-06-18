وزيرة التضامن لـ صدى البلد: ١٨.٥ مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة في العام المالي الجديد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون ١٨.٥ مليار جنيه، مشددة على أنها نفس ميزانية العام الماضي.
وأضافت "القباج"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تطورا في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيدإلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى مزايا برنامج الدعم النقدي على تنمية الأسر، مشددة على أن حوالي 70% من إجمالي تكلفة الدعم يتم توجيهه إلى محافظات الوجه القبلي، مما أدى إلى خفض نسب الفقر في قطاع الصعيد بخمس درجات على الأقل، وأن إجمالي 2,26 مليون طفل "6-18 سنة"من أسر "تكافل" مسجلين في المدارس في جميع المراحل التعليمية، حيث إن الالتحاق بالمدرسة والإنتظام فيها هو شرط أساسي للحصول على "تكافل"، وإجمالي 2,15 مليون طفل من عمر "يوم – 6 سنوات" يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية وحضورهم جلسات رضاعة طبيعية والتغذية لأمهاتهم.