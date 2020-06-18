وزيرة التضامن لـ صدى البلد: ١٨.٥ مليار جنيه ميزانية تكافل وكرامة في العام المالي الجديد

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" في العام المالي الجديد ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون ١٨.٥ مليار جنيه، مشددة على أنها نفس ميزانية العام الماضي.









وأضافت "القباج"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك تطورا في أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ عام 2014، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين من 63 ألف مستفيدإلى 3.6 مليون مستفيد، بزيادة 94%.







