25 يونيو.. تشاد تعلن موعد فتح المساجد والجامعات

أعلن إدريس ديبي الرئيس التشادي إعادة فتح الأقسام التحضيرية والجامعات، ودور العبادة في البلاد، من 25 يونيو الجاري، مؤكدا على ضرورة "احترام التدابير الصحية" لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس التشادى في تغريدة نشرها على حسابه على "تويتر" أن اللجنة الخاصة بمتابعة فيروس كورونا المستجد، اعتبرت، أن الوضعية الوبائية "في تحسن"، مشيرا إلى أن استئناف الرحلات الجوية التجارية، المتوقفة منذ أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، "قيد الدراسة".

اقرأ أيضا: أفريقيا ستنتصر على فيروس كورونا.. رسالة طمأنة من أغنى رجل في القارة

وكانت سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 267,519 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 7,197 حالة وفاة وتعافى 122,661 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن النتائج السريرية الأولية الواردة من المملكة المتحدة أظهرت أن كورتيكوستيرويد الديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة مرضى كوفيد-19 ذوي الحالات الحرجة.

