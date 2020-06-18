اجتماعا تنسيقيا بين تعليم و أمن الإسماعيلية لبحث استعدادات الثانوية العامة

شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا موسعا والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية وذلك لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر له الأحد القادم 21 يونيو الجاري .





وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد خلف الإجراءات التى تم اتخاذها داخل لجان الامتحان والتى يبلغ عددها 37 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية إلى جانب شرح التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .





وخلال الاجتماع، تم شرح الإجراءات داخل اللجان خاصة ذات الكثافة الكبيرة وفي مقدمتها لجنة الزهور الثانوية بنات واقتراح عدة إجراءات لتسهيل دخول الطلاب الي جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية من الكشف الحراري وتسلم الكمامات وغيرها بسهولة ويسر قبل بدء الامتحان وكذلك الإجراءات خارج اللجان والتى تقوم بها مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

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واختتم الاجتماع باتفاق الجميع العمل على قلب رجل واحد باعتبار ان الامتحانات تتم فى ظروف خاصة واستثنائية مؤكدين أن الدولة بكافة أجهزتها تتكاتف من أجل إنجاح الامتحانات ومن خلال سعي جميع الجهات الي تطبيق التكليفات على أكمل وجه.





ووجه القبيسي الشكر الي جميع القيادات الأمنية وعلى رأسها اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية للجهود الكبيرة المستمرة من أجل الخروج بامتحانات الثانوية العامة الي بر الأمان الي جانب التواصل مع الجهات الأمنية المختلفة لتذليل اي عقبات في عملية التأمين للامتحانات .

