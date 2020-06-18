AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اجتماعا تنسيقيا بين تعليم و أمن الإسماعيلية لبحث استعدادات الثانوية العامة

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
شارك الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا موسعا والقيادات الأمنية برئاسة اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية وذلك لبحث آخر الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة والمقرر له الأحد القادم 21 يونيو الجاري .

وخلال اللقاء استعرض الدكتور خالد خلف الإجراءات التى تم اتخاذها داخل لجان الامتحان والتى يبلغ عددها 37 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية إلى جانب شرح التعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وخلال الاجتماع، تم شرح الإجراءات داخل اللجان خاصة ذات الكثافة الكبيرة وفي مقدمتها لجنة الزهور الثانوية بنات واقتراح عدة إجراءات لتسهيل دخول الطلاب الي جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية من الكشف الحراري وتسلم الكمامات وغيرها بسهولة ويسر قبل بدء الامتحان وكذلك الإجراءات خارج اللجان والتى تقوم بها مديرية الأمن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم. 

 اقرأ أيضا:

واختتم الاجتماع باتفاق الجميع العمل على قلب رجل واحد باعتبار ان الامتحانات تتم فى ظروف خاصة واستثنائية مؤكدين أن الدولة بكافة أجهزتها تتكاتف من أجل إنجاح الامتحانات ومن خلال سعي جميع الجهات الي تطبيق التكليفات على أكمل وجه.

ووجه القبيسي الشكر الي جميع القيادات الأمنية وعلى رأسها اللواء جمال غزالي مدير أمن الاسماعيلية للجهود الكبيرة المستمرة من أجل الخروج بامتحانات الثانوية العامة الي بر الأمان الي جانب التواصل مع الجهات الأمنية المختلفة لتذليل اي عقبات في عملية التأمين للامتحانات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تعليم الإسماعيلية: حل مشكلات دخول المدارس على المنصة الإلكترونية

تعليم الجيزة: تم تجهيز لجان الثانوية العامة والدبلومات الفنية استعدادا للامتحانات

نائب محافظ الإسماعيلية يشهد توقيع بروتوكولات الاستعداد لـ امتحانات الثانوية العامة

رفع درجة التأهب وتأمين جميع اللجان بمدارس الإسماعيلية استعدادا لامتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم الإسماعيلية يتابع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

شمال سيناء تستعد لـ امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

سائقو التاكسي في مصر يتأقلمون مع واقع كورونا.. شاهد ماذا فعلوا

مدبولي يستعرض التطبيقات الإلكترونية للجهات الحكومية في العاصمة الإدارية

200 ألف م3 مخلفات... كيف تحولت بحيرة عين الصيرة لـ واجهة سياحية عالمية؟.. فيديو

بلاش الجزمة في وشنا.. علا رشدي تتعرض لانتقادات جمهورها بسبب صورة

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعين أعلام مصر.. شاهد لحظة استقبال محافظ بنى سويف العائدين من ليبيا

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى