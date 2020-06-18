د. أمل مصطفى تكتب: على صفو المشاعر نلتقى

تتعدد العلاقات فى حياتنا ويتعدد المعارف والأصدقاء وتختلف مشاعرنا مع كل علاقة على حسب راحتك النفسية وايجاد ما تحتاجه نفسك فى تلك العلاقة، لذا تكون فى حياتنا علاقات عميقة وعلاقات سطحية وعلاقات مبهمة عابرة ، فكونك فى علاقة عميقة مع شخص ما ليس شرطا ان يكون هناك حب وعشق ولكن هناك امور اخرى تغنى عن الحب كالراحة والثقة وتوافق المزاج والأهتمام المشترك علاقة تسعدك داخليا وتشعرك انك لست وحيدا فى هذا العالم وهناك من يدعمك وينظر اليك من بعيد يتابعك حبا وخوفا عليك وليس لتصيد اخطائك مستمع جيد لك فى كل احوالك مشارك لك لحظات الحزن والفرح فهى علاقات لا نستطيع ان نجد لها مسمى هى ارقى من الحب واعمق من الصداقة فإن العلاقات بين البشر لا تقاس بالحب بقدر ما تقاس بالأمان ... الأمان الدائم بمعنى ان تستأمن احدهم على مشاكلك عيوبك وزلاتك واخطائك حتى تستأمنه على تلك الأمور التى تخاف قولها لنفسك وان لا تشعر معه بإخفاء بعض الأحاديث خشية تشوه صورتك هى علاقة فريدة نادرة يتجرد فيها الانسان من كل احتياطاته ومحاذيره فى الوقوع بذلات لسان وكلمات تؤخذ عليك تكون فيها انت وليس شخص اخر بروحك بجنونك وعقلك متجرد من كل ضوابط على أى كلام، علاقة حرة جميلة تنطلق فيها مع من ترتاح له نفسك ويطمئن قلبك فى الارتكاز عليه ، ودائما على صفو المشاعر يكون اللقاء معه فليس هناك مكان للخلاف.







