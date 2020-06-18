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محافظات

أفضل مستشفى في صعيد مصر 2019.. «المنظمة الدولية» تكرم «شفاء الأورمان»

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:24 م
مستشفى شفاء الأورمان
مستشفى شفاء الأورمان
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شمس يونس
حصد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على دعم كبير وثناء من قيادات المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية.

وبحسب بيان، جرى تسليم الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى وقيادات المستشفى، شهادات تقدير عقب اختيار مستشفي سرطان الأقصركأفضل مستشفى بصعيد مصر لعام 2019.

وكان في إستقبال وفد المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، الدكتور هاني حسين مدير عام المستشفي، والذي رحب بالوفد ورافقهم في جولة لتعريفهم بسلسلة النجاحات والتجهيزات فى أقسام المستشفى المختلفة من علاج اليوم الواحد والعلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والإقامة الداخلية والرعاية الحرجة، ومعمل الباثولوجي وبنك الدم المتكامل.


وأكد قيادات المنظمة الدولية العربية لحقوق الإنسان والتنمية، أنه تم اختيار مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، أفضل مستشفى في الصعيد لعام 2019 تقدم خدمات طبية مميزة، وذلك بناء على تقييم الجمعيات الأهلية بقري الصعيد.

وتم تكريم الدكتور هاني حسين المدير التنفيذي للمستشفى، مؤكدين على أنه يجري التجهيز لاحتفالية تحت رعاية المنظمة لتكريم الموظفين بالمستشفي لخدمتهم عشرات الآلاف من مرضى السرطان بالمجان تمامًا بمستوى طبي عالمي حقيقي بأرض الصعيد.
أفضل مستشفى في صعيد مصر 2019.. «المنظمة الدولية» تكرم «شفاء الأورمان»
أفضل مستشفى في صعيد مصر 2019.. «المنظمة الدولية» تكرم «شفاء الأورمان»
أفضل مستشفى في صعيد مصر 2019.. «المنظمة الدولية» تكرم «شفاء الأورمان»
أفضل مستشفى في صعيد مصر 2019.. «المنظمة الدولية» تكرم «شفاء الأورمان»
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