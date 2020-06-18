استعدادا لعودة الدورى.. 6 قرارات مهمة من نادي الأوليمبي

قرر مجلس إدارة نادي الأوليمبي برئاسة طارق السيد تأجيل مقترح بداية تدريبات فريق الكرة يوم ٢٠ يونيو حرصًا على سلامة اللاعبين وتأجيل البت في قرار بدء النشاط الرياضي للتدريبات الذي سمحت به وزارة الشباب من أول يوليو نظرا لفترة الذروة الحالية للفيروس.





وقرر المجلس استمرار إجراءات تطهير النادي وتكليف إدارة النادي بتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة وتجهيز مرافق النادي استعدادا للتشغيل.





اعتماد مناقصة توريد كارنيهات العضوية لعام ٢٠٢٠ والتصميم الجديد والتي تم طرحها منذ شهرين مع التجديد سنويًا ، ومنح شهر سماح لسداد الاشتراكات حتى آخر يوليو للذين لم يسددوا الاشتراكات العام الماضي.





الإعلان عن بداية سداد أشتراكات العضوية لعام ٢٠٢٠ بداية من يوم ١ يوليو المقبل، مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة السادة أعضاء النادي.





استعرض مجلس إدارة النادي الموقف المالي للنادي وأثار أزمة فيروس كورونا، خاصة بعد تضرر النادي بنقص ٦ ملايين جنيه إيرادات عن نفس الفترة عن العام الماضي وتأثيرها على الموسم القادم وقرر المجلس اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد الإنفاق الموسم القادم وإعادة دراسة كل لوايح النشاط الرياضي ودراسة آثار هذا النقص الحاد على إضافي العاملين.





عقد لقاءات خلال الأسبوع المقبل مع المديرين الفنيين بشأن تصورهم عن استكمال الموسم الجاري من عدمه حال صدور قرارات من الاتحادات الرياضية، ووضع تصور لميزانيات الموسم الجديد حال إقراره.



