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اقتصاد

3 جنيهات ارتفاعاً بأسعار الذهب.. وعيار 21 يسجّل 777 جنيهاً

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:31 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس مدعومة بارتفاعه في الأسواق العالمية، وسط متابعة الأسواق لمستجدات فيروس (كورونا) المستجد، بعد زيادة سريعة للإصابات في الصين والولايات المتحدة، وقبيل إعلان بيانات اقتصادية.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف، في تصريحات اليوم، إن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 3 جنيهات ليسجل عيار 24 نحو 888 جنيها، وسجل عيار 21 نحو 777 جنيها، وعيار 18 نحو 666 جنيها، وسعر جنيه الذهب نحو 6216 جنيها، بارتفاع بلغ 24 جنيها.

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