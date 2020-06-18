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فلسطين تسجل اليوم 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظتي نابلس والخليل..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، " الان " ، فيديو  افادت فيه ان فيروس كورونا يسجل اكبر حصيلة يومية فى الهند ويزيد توغله فى الصين .

وقالت " مي الكيلة  " ، " وزيرة  الصحة " ، إن دولة فلسطين دخلت في موجة ثانية من جائحة "كورونا".

وسجلت فلسطين اليوم خمس إصابات بالفيروس في محافظتي نابلس والخليل، فيما اعلن امس عن تسجيل 39 إصابة، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 750 إصابة.

ومن فلسطين الى السودان والتى اعلنت اليوم الخميس 280اصابه جديدة  ، حيث قال وزير الصحة السوداني: "كورونا ليس له علاج كل ما يمكن تقديمه للمواطن إذا شعر بضيق تنفس، هو دواء البنادول والمحاليل بالإضافة لمضخات الأكسجين، أما إذا تدهورت حالته فسيكون مصيره الموت".

ورغم أنه ومنذ بدء تفشي فيروس كورونا في الصين وانتشاره في بقية أنحاء العالم مطلع العام الجاري ظلت كاميرات القنوات التلفزيونية والوسائط الإعلامية مصوبة نحو وزراء الصحة أو المتحدثون باسم الحكومات للتعرف على أرقام الإصابات والإجراءات التي تتخذ هنا وهناك للتصدي للفيروس. .
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