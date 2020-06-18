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برلمان

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:28 م
النائب حسين عشماوى
النائب حسين عشماوى
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معتز الخصوصى
أعلن النائب حسين عشماوى عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية، تعافيه من فيروس كورونا بعد إصابته به منذ أسبوعين، مشيرا إلى أنه خرج أمس الأربعاء من مستشفى العاصمة للعزل بالدقى.

وأشار عشماوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أجرى مسحة كورونا فى مستشفى العاصمة للعزل بالدقى وتبين إيجابيته إصابته بفيروس كورونا ثم أجرى بعد ذلك مسحتين اخرتين ثبت فيها سلبية إصابته بفيروس كورونا وذلك بعد خضوعه لعلاج مكثف داخل المستشفى.


وتابع عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب بمحافظة القليوبية: بعد ما خرجت من مستشفى العزل وضعونى فى غرفة منعزلة بعيدة عن أجهزة التنفس الصناعى ثم سمح لى الطبيب المعالج لى بالخروج من مستشفى العزل وتلقى العلاج لمدة أسبوع فى المنزل "حجر صحى"، مشيرا إلى أنه أسرته بخير وتم إجراء مسحة على نجله الملازم له وتبين سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح أنه شعر باستقرار حالته الصحية وتعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة الأوكسجين فى الدم لديه أصبحت جيدة وتم الاستغناء عن جهاز التنفس الصناعى.

واستطرد: أنه بعد ما وصل إلى مستشفى العاصمة للعزل بالدقى توفى طبيب معالج فى المستشفى بعد 4 ساعات من وصوله إلى المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

وقال أن إصابته بفيروس كورونا كانت تجربة صعبة جدا، مطالبا كل المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لأن المرض مش سهل ولكنه صعب جدا.

واختتم: انه بعد استكمال العلاج فى المنزل لمدة اسبوع "حجر صحى" سيمارس دوره الطبيعى مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، مشيرا إلى أنه يشكر كل النواب الذين تواصلوا معه للاطمئنان على صحته وسيعود إلى ممارسة دوره النيابي فى البرلمان يوم 5 يوليو مع عودة انعقاد الجلسات.

يشار إلى أن عدد من أعضاء مجلس النواب أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، كان أولهم النائبة شيرين فراج أولهم، قبل أن تتعافى، إلى جانب النائب عيد هيكل والنائبة نشوى الديب والنائب عمر وطني إلى جانب النائب هشام مجدي الذي ظهرت عليه الأعراض أيضا ثم أعلن تعافيه من فيروس كورونا والنائب يوسف الشاذلي ، بالإضافة إلى النائب ممدوح مقلد الذى أعلن تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا منذ أيام.

جدير بالذكر أن المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب راجع جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل المجلس لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي عبدالعال، واستعدادا لعقد جلسات المجلس العامة يومي الأحد والاثنين.

ووجه الأمين العام لمجلس النواب بتوفير الكمامات لجميع المترددين على المجلس، وتوفير المطهرات اللازمة في القاعات والطرقات.

كما شدد، على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتأكد من المسافات الآمنة في القاعات المقرر عقد اجتماعات اللجان النوعية بها، حيث تم تجهيز جميع القاعات الكبيرة دون القاعات الصغيرة، والتي ستشهد عددًا من الاجتماعات الأسبوع القادم لمناقشة موازنات الوزارات والجهات المختلفة، في إطار قرب مناقشة مجلس النواب للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.
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