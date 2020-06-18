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أخبار العالم

محكمة بحرينية تغرم 4 بنوك بسبب إيران

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
قررت محكمة بحرينية اليوم الخميس، تغريم 4 بنوك بسبب تورطهم في تحويلات بنكية إلى كيانات إيرانية مرتبطة بالإرهاب. 

ومن ناحية أخرى، كشف نواب في الكونجرس الأمريكي عن إعداد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران. 

وقال النواب وفق ما نقلته العربية السعودية إن مشروع القانون يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران. 

وأضاف النواب في الكونجرس الأمريكي أن مشروع القانون يتضمن 140 مقترحا جديدا ضد النظام الإيراني. 

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض العديد من العقوبات المغلظة على النظام الإيراني، في أعقاب الانسحاب الأخير من الاتفاق النووي. 
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