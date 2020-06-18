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رياضة

أول تعليق من تيمو فيرنر بعد انضمامه رسميا إلى تشيلسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:20 م
تيمو فيرنر
تيمو فيرنر
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محمد السعيد
أعرب تيمو فيرنر لاعب لايزيج الألماني عن سعادته، بالانضمام إلى صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وكان نادي تشيلسي، أعلن منذ قليل توصله إلى اتفاقا رسميا مع تميو فيرنر، على انتقاله الى الفريق، بداية من الموسم القادم.

وكتب تيمو فيرنر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" إلى الجميع في تشيلسي، سعيد جدا بالانضمام إلى البلوز بداية من الموسم المقبل، أنه أمر لا يصدق".

وأضاف:" يبدو الأمر وكأنه الخطوة الصحيحة بالنسية لي، يسعدني أن أكون جزءا من نادي تشيلسي".

وتابع:" أتطلع حقا للعب لمثل هذا النادي العظيم.. أراكم قريبا مشجعي تشيلسي".

وشارك فيرنر مع لايبزيج في 32 مباراة في مسابقة الدوري الألماني هذا الموسم، سجل خلالهما 26 هدفا، وصنع 8 آخرين.

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