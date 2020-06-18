كأننا تلاميذه وهو الناظر..نقيب الإعلاميين: هيكل يتمادى في تجاوزاته وتوجيه الاتهامات الباطلة للنقابة

قال الدكتور طارق سعده نقيب الاعلاميين، ردا

علي وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل ماهو خطأ وتجاوز في حق النقابة ونقيبها وأتسائل لماذا هذه اللهجة دائما من الوزير وكأننا تلاميذه وهو الناظر.





وانتقد هيكل صدور بياني ليلا وأصدر بيانا بعده بساعتين وسمح لنفسه ان يصف نقابة الإعلاميين بالكيان غير المحترم وهذا غير مقبول.





وأضاف سعده ردا على هيكل:نحن لا نقود نقابة سرية ولكن هناك قنوات شرعية للحصول على البيانات وللجهات القضائية حق الحصول عليها.





وأكد نقيب الإعلاميين أن هيكل دائم الخطأ في الأخريين واتهمني باطلا دون أن يعلم شئ عن النقابة بقوله: لماذا يتستر على من هم ليسوا أعضاء في النقابة فإذا كانوا ليسوا أعضاء فكيف أتستر عليهم





وأكمل سعده قوله: أن الوزير تفرغ لانتقاد من يحاولون إصلاح المنظومة الإعلامية وانني أدعوه للتركيز في مهمته وهي تقديم سياسة إعلامية واضحة وبناءة .





وتساءل سعده: ماذا قدم هيكل للرد على القنوات المعادية الخارجية ، وأين إبرازه لمشروعات الدوله العملاقة ؟

وأنا أعلم جيدا ان الدولة لبت له كل ماطلب ما بين المقر والهيكل الاداري وسيارات واعتماد ميزانيه خيالية كل هذا ولا عائد.



