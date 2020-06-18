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حوادث

مواطن يشكر رجال الشرطة لإعادتهم حقيبة فقدها بالمترو

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:41 م
اعادة حقيبة لمواطنن
اعادة حقيبة لمواطنن فقدها بالمترو
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مصطفى الرماح
وجه مواطن الشكر لرجال الشرطة لجهودهم فى إعادة حقيبته عقب العثور عليها داخل محطة مترو الأنفاق.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة خامس المترو من الخدمة الأمنية المعينة بمحطة نادى الشمس لمترو الأنفاق بالعثور على حقيبة متروكة على أحد المقاعد برصيف المحطة وبداخلها "مبلغ 31 ألف جنيه- جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" بعض الأوراق والمتعلقات الشخصية".


على الفور ومن خلال عمل التحريات السريعة للاستدلال على مالك الحقيبة، فقد أمكن التوصل لمالكها وتم تسليمه الحقيبة بكامل محتوياتها.

أبدى المذكور امتنانه، ووجه الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول والأمانة في إعادة المفقودات الخاصة به.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مواصلة الدور الذى تقوم به فى كل النواحى لتحقيق الغاية المنشودة بتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
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