AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

عقب سباتها لسنوات.. توقعات بعواصف شمسية العام الجاري

الخميس 18/يونيو/2020 - 01:42 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
كشفت دراسة جديدة عن إمكانية معرفة العلماء في الوقت الحالي بموعد استيقاظ الشمس من نومها العميق، وما يترتب عليه من غضب كبير.


وتمتلك الشمس دورة مدتها 11 عاما تنتقل فيها من فترة الحد الأدنى من النشاط الشمس، إلى الحد الأقصى من الطاقة الشمسية، والذي يتوقع حدوثه منتصف العام الجاري 2020، وفق ما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية.


ويتوقع العلماء أنه مع استيقاظ الشمس من سباتها الحالي، سيزداد النشاط الشمسي، لذا فإن خطر "الطقس الفضائي" المدقع وشيك.


وقالت الأستاذة في مركز الانصهار والفضاء والفيزياء الفلكية بجامعة وارويك: "نحن قريبون جدًا من تشغيل النشاط، والذي يظهر عملنا يمكن أن يكون مفاجئًا تمامًا"، مضيفة: "نحن قريبون جدًا، لذا نتوقعها في وقت ما من عام 2020، إذا استمرت الشمس في التصرف كما فعلت في الماضي - وهو ما قد لا".


ومع ذلك، يظهر البحث الذي قام به العلماء أنه عندما تعمل شمسنا بعد فترة الهدوء، فمن المحتمل أن تحدث العواصف الشمسية بشكل متكرر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اكتشاف ثقب أسود جديد قريب من الأرض.. صور

مجاعة وزلازل بسبب سبات الشمس.. قصة إظلام الأرض في عام 2020

ترقب وانتظار.. البحوث الفلكية: "الهدوء الشمسي" لا تؤثر على الأرض

رئيس القومي للبحوث الفلكية يشرح معني السبات الشمسي وخطورته.. فيديو

ظهور بقع شمسية لأول مرة منذ 3 سنوات.. تعافي الشمس من سباتها

لأول مرة منذ 3 سنوات .. الشمس تخرج من سباتها وتتوهج من جديد

ترشيحاتنا

مبروك كسبت جايزة.. حيلة جديدة يستخدمها طالب للنصب على المواطنين

شكرا لمن حافظ على كرامة مصر وهيبتها.. نبيل الحلفاوي يعلق على عودة المصريين المحتجزين في ليبيا

تحذير جديد.. الصحة العالمية: المضادات الحيوية لا تقضي على فيروس كورونا

عودة الحياة.. السعودية تعلن موعد استئناف النشاط السياحي

نادية الجندي تشارك جمهورها صورة جديدة لها عبر انستجرام

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

والدة أحد العائدين من ليبيا: ملناش غير الرئيس السيسي بعد ربنا

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

ليس بسبب كورونا.. شوبير يكشف سبب استقالة سامي الشيشيني من تدريب الزمالك

بكين في خطر.. مخاوف صينية من انطلاق موجة جديدة لـ كورونا من العاصمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رافعين أعلام مصر.. شاهد لحظة استقبال محافظ بنى سويف العائدين من ليبيا

بـ روج أحمر.. مى سليم تفاجئ الجمهور بإطلالة صيفية جذابة

بدون ماكياج.. نسمة محجوب تتألق بالكاجوال والشعر الكيرلى