عقب سباتها لسنوات.. توقعات بعواصف شمسية العام الجاري

كشفت دراسة جديدة عن إمكانية معرفة العلماء في الوقت الحالي بموعد استيقاظ الشمس من نومها العميق، وما يترتب عليه من غضب كبير.











وتمتلك الشمس دورة مدتها 11 عاما تنتقل فيها من فترة الحد الأدنى من النشاط الشمس، إلى الحد الأقصى من الطاقة الشمسية، والذي يتوقع حدوثه منتصف العام الجاري 2020، وفق ما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية.











ويتوقع العلماء أنه مع استيقاظ الشمس من سباتها الحالي، سيزداد النشاط الشمسي، لذا فإن خطر "الطقس الفضائي" المدقع وشيك.









وقالت الأستاذة في مركز الانصهار والفضاء والفيزياء الفلكية بجامعة وارويك: "نحن قريبون جدًا من تشغيل النشاط، والذي يظهر عملنا يمكن أن يكون مفاجئًا تمامًا"، مضيفة: "نحن قريبون جدًا، لذا نتوقعها في وقت ما من عام 2020، إذا استمرت الشمس في التصرف كما فعلت في الماضي - وهو ما قد لا".











ومع ذلك، يظهر البحث الذي قام به العلماء أنه عندما تعمل شمسنا بعد فترة الهدوء، فمن المحتمل أن تحدث العواصف الشمسية بشكل متكرر.







