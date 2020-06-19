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برلمان

برلمانية: أشفق على الحكومة بسبب الموازنة الجديدة.. ولابد من دعم الصناعة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 09:24 ص
النائبة هالة أبو
النائبة هالة أبو السعد
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عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنها تشفق على الحكومة بسبب الظروف التي تمر بها اقتصاديا، بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها في موقف صعب للغاية ولا تحسد عليه.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الموازنة الجديدة صعبة للغاية، لافتة إلى أنه من الصعب تنفيذ الأرقام الواردة في الموازنة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة تحتاج لخطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالصناعة للخروج من هذه الأزمة، لاسيما وأن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، مؤكدة أن على الحكومة السعي في هذا المجال لنهضة الاقتصاد مرة أخرى.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانونالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

بلغت جملة موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021 نحو 2 تريليون و297 مليارا و497 مليون جنيه، مقابل تريليون و978 مليارا و937 مليون جنيه خلال موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 318 مليارا و560 مليون جنيه، وبلغت الإيرادات المُتوقعة نحو تريليون و288 مليارا و753 مليون جنيه، مقابل تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه خلال العام الجاري، بزيادة قدرها 154 مليارا و329 مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات المُتوقعة نحو تريليون و713 مليارا و178 مليون جنيه، مقابل تريليون و574 مليارا و559 مليون جنيه خلال السنة الحالية، بزيادة قدرها 138 مليارا و619 مليون جنيه.
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