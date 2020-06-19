برلمانية: أشفق على الحكومة بسبب الموازنة الجديدة.. ولابد من دعم الصناعة

قالت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إنها تشفق على الحكومة بسبب الظروف التي تمر بها اقتصاديا، بعد أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أنها في موقف صعب للغاية ولا تحسد عليه.





وأكدت النائبة هالة أبو السعد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، الموازنة الجديدة صعبة للغاية، لافتة إلى أنه من الصعب تنفيذ الأرقام الواردة في الموازنة الجديدة التي وافق عليها مجلس النواب، مشيرة إلى أن الحكومة تحتاج لخطة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.





وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة الاهتمام بالصناعة للخروج من هذه الأزمة، لاسيما وأن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، مؤكدة أن على الحكومة السعي في هذا المجال لنهضة الاقتصاد مرة أخرى.





وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.



