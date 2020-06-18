الكيماويات والهندسية: الجهود المتميزة لأجهزة الدولة أعادت العمال المحتجزين من ليبيا

أشادت النقابتان "العامة للكيماويات" برئاسة الكيمائي عماد حمدي، و"العامة للصناعات الهندسية والمعدنية "برئاسة المهندس خالد الفقي ،بالجهود المتميزة التي بذلتها الدولة المصرية ،والتي أسفرت اليوم الخميس عن عودة العمال المصريين الذين احتُجزوا على يد ميليشيات مرتزقة في مدينة ترهونة الليبية.





وجاء في بيان مشترك أن إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف "الأجهزة المعنية" بإنهاء أزمة المحتجزين، وعددهم 23 عاملًا مصريًا،أكدت بما لا يدع مجالا للشك ،وبشكل عملي أن كرامة المصريين في الخارج خطأ أحمر لن يسمح بتجاوزه،وأن مصر قادرة عن إدارة أزماتها بجدراة وحزم ،وهو ما حدث في مواقف مشابهة على أرض الواقع.



