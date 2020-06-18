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أخبار البلد

الكيماويات والهندسية: الجهود المتميزة لأجهزة الدولة أعادت العمال المحتجزين من ليبيا

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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محمد غالي
أشادت النقابتان "العامة للكيماويات" برئاسة الكيمائي عماد حمدي، و"العامة للصناعات الهندسية والمعدنية "برئاسة المهندس خالد الفقي ،بالجهود المتميزة التي بذلتها الدولة المصرية ،والتي أسفرت اليوم الخميس عن عودة العمال المصريين الذين احتُجزوا على يد ميليشيات مرتزقة في مدينة ترهونة الليبية.

وجاء في بيان مشترك أن إدارة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كلف "الأجهزة المعنية" بإنهاء أزمة المحتجزين، وعددهم 23 عاملًا مصريًا،أكدت بما لا يدع مجالا للشك ،وبشكل عملي أن كرامة المصريين في الخارج خطأ أحمر لن يسمح بتجاوزه،وأن مصر قادرة عن إدارة أزماتها بجدراة وحزم ،وهو ما حدث في مواقف مشابهة على أرض الواقع.

وأكد البيان المشترك على إستمر العمال في دعم القيادة السياسية،وتفويضها، في مواجهة الإرهاب ،وتأييدها في كل ما تراه مناسبا للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار مصالح مصر في الداخل والخارج .
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