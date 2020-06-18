AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أطباء التكليف يتقدمون بطلب رسمى للقاء رئيس الوزراء لبحث أزمة تكليفهم

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
قالت النقابة العامة للأطباء، إن وفدا من ممثلى أطباء التكليف، توجه اليوم الخميس، إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقديم طلب رسمى للقاء المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى يتم حل مشكلة حركة التكليف، إلا أنه تم إبلاغ الوفد بأن تقديم الطلبات حاليا مقتصر على الجهات الرسمية فقط، أما الطلبات الفردية يتم إرسالها عن طريق الفاكس، لذلك تم إرسال طلب المقابلة عن طريق الفاكس من مقر النقابة العامة للأطباء.
 
وأكدت نقابة الأطباء، فى بيان، أن المشكلة يمكن حلها سريعا بمجرد إقرار تكليف الأطباء على النظام القديم المتعارف عليه منذ سنوات مما يفيد المنظومة الصحية بانضمام أطباء شباب جدد لتقديم الرعاية الطبية، كما تخشي النقابة من إزدياد وتيرة تقديم طلبات الغاء التكليف من الأطباء مما يضر بالمنظومة الصحية ونفقد اعضاء مهمين يحتاج اليهم الوطن  في هذا الوقت الحرج الذي نحتاج فيه لجميع الجهود.
 
وأضافت: وجاء بنص الخطاب الموجه لرئيس مجلس الوزراء كالتالي: نتقدم نحن ممثلى أطباء دفعة تكليف مارس 2020 بطلب لقاء عاجل لحل أزمة التكليف التي لا تخفي عليكم، في خلال الشهور المنقضية فإن 7 آلاف طبيب تكليف بشري يعانون من تعنت وزارة الصحة ويقبعون خارج المنظومة الصحية لشهور محرومين من خدمة وطنهم والمساعدة في هذه الظروف الحرجة، إن وزارة الصحة تعتزم المضى فى تطبيق نظام أثبت عدم قابلية تطبيقه منذ شهور، ونحن أطباء التكليف سعينا إلى التحاور مع مسؤولي الوزارة مرارا وتكرارا و من قبل فتح حركة التكليف للوصول الي حل بأسرع شكل مما يضمن أمان مستقبلنا وصحة المنظومة الطبية، إلا أننا لم نتلق إلا كل التعنت والاستخفاف بسبعة آلاف طبيب فى هذا الوقت الحرج.
 
وأضافوا: أننا فى صدد مشكلة التكليف هذه لمدة 65 يوما، وها نحن على قرب إغلاق باب التظلمات فى تمام يوم 22 يونيو، بدون الوصول لأي حل مما يهدد بتنحية آلاف الأطباء عن العمل تحت ظل المنظومة الصحية في مصر، أننا نناشدكم بسرعة اتخاذ الإجراءات لحل هذه المشكلة، وتكليف هذه الدفعة على النظام القديم للتكليف المتعارف عليه لسنوات، فنحن فى أتم الاستعداد لخدمة هذا الوطن.

Advertisements

ترشيحاتنا

بيجيب كورونا.. استشارى أمراض قلب يوضح تأثير الحالة النفسية على جسم الإنسان

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أخبار الفن | في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام.. الموت يفجع محمد عز

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس ١٨-٦-٢٠٢٠

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

AdvertisementS

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

مع مراسلى الصحف الأجنبية.. وزيرا السياحة والطيران يصلان مطار الغردقة لتفقد الإجراءات الاحترازية

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

ابنة ممدوح وافي لـ صدى البلد: أرشح محمد يوسف اوزو لتجسيد دور والدي في مسلسل أحمد زكي

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا