شباب "الثقافة" تطلق الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك

أطلقت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم "لجنة الشباب - المجلس الأعلى للثقافة - Youth Committee" كإشعار لبدء فعاليتها وأنشطتها في الدورة الحالية الممتدة من 2020-2022.





ولاقت الصفحة خلال الأيام الأولى من إطلاقها تفاعلًا ملحوظًا، وتتضمن تلك الصفحة أبرز المعلومات عن اللجنة، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة، وتعريف بأبرز أهدافها وسياستها، كمنصة للتواصل مع الشباب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو التحول الرقمي كأداة للتواصل ونشر الثقافة.





وذكرت اللجنة في بيان صحفي لها انها تعمل على استقراء واقع الثقافة المصرية من خلال رسم السياسات الثقافية للشباب والعمل على متابعة تطبيقها سعيًا لاستشراف واقع أفضل، وفي إطار استراتيجية مصر 2030.





وتتضمن آليات عمل اللجنة تحقيق الشراكة مع المؤسسات المعنية بالشباب ومختلف الجهات الشبابية في المجتمع، مع التأكيد على تعزيز العلاقة مع المنظمات الشبابية المصرية وكذلك الدولية، العناية بأوضاع الشباب الثقافية والاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات الضامنة لحقوقهم المهنية، رسم السياسات الثقافية لتطوير وتحديث البرامج الثقافية الشبابية، والمشاركة في الخطط التنموية لمؤسسات الدولة، ونشر ثقافة الاستثمار في الشباب في مجالات الإعداد والتدريب، المشاركة والتفاعل، والتمكين.





يُذكر أن لجنة الشباب إحدى لجان السياسات والتنمية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، المشكّلة بقرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الخامس من مارس الماضي، وهي الدورة الرابعة للجنة منذ تأسيسها عام 2013، وتضم خمسة عشر عضوًا. ويأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها.