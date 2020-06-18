AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شباب "الثقافة" تطلق الصفحة الرسمية على موقع الفيسبوك

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:40 م
صدى البلد
Advertisements
آيه عاطف
أطلقت لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت اسم "لجنة الشباب - المجلس الأعلى للثقافة - Youth Committee" كإشعار لبدء فعاليتها وأنشطتها في الدورة الحالية الممتدة من 2020-2022.

ولاقت الصفحة خلال الأيام الأولى من إطلاقها تفاعلًا ملحوظًا، وتتضمن تلك الصفحة أبرز المعلومات عن اللجنة، والمشروعات المزمع إقامتها خلال الفترة القادمة، وتعريف بأبرز أهدافها وسياستها، كمنصة للتواصل مع الشباب المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد والاتجاه نحو التحول الرقمي كأداة للتواصل ونشر الثقافة.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي لها انها تعمل على استقراء واقع الثقافة المصرية من خلال رسم السياسات الثقافية للشباب والعمل على متابعة تطبيقها سعيًا لاستشراف واقع أفضل، وفي إطار استراتيجية مصر 2030.

وتتضمن آليات عمل اللجنة تحقيق الشراكة مع المؤسسات المعنية بالشباب ومختلف الجهات الشبابية في المجتمع، مع التأكيد على تعزيز العلاقة مع المنظمات الشبابية المصرية وكذلك الدولية، العناية بأوضاع الشباب الثقافية والاجتماعية والعمل على تطوير التشريعات الضامنة لحقوقهم المهنية، رسم السياسات الثقافية لتطوير وتحديث البرامج الثقافية الشبابية، والمشاركة في الخطط التنموية لمؤسسات الدولة، ونشر ثقافة الاستثمار في الشباب في مجالات الإعداد والتدريب، المشاركة والتفاعل، والتمكين.

يُذكر أن لجنة الشباب إحدى لجان السياسات والتنمية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، المشكّلة بقرار الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الخامس من مارس الماضي، وهي الدورة الرابعة للجنة منذ تأسيسها عام 2013، وتضم خمسة عشر عضوًا. ويأتي التشكيل الجديد في أعقاب تطوير لجان المجلس وإعادة هيكلتها بما يكفل تحقيقها لأهدافها في دعم السياسات والاستراتيجيات الثقافية وتطويرها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشكيل اللجنة العليا لـ المهرجان القومي للمسرح

أيمن عامر يناقش دور الفن في مواجهة الأزمات على يوتيوب الأعلى للثقافة

وزارة الثقافة تفقد أحد كوادرها بسبب الكورونا

ترشيحاتنا

عاشوا لحظات رعب.. أهالي كوم الرمل يكشفون تفاصيل ما تعرض له المختطفون في ترهونة الليبية.. فيديو

تعرف على غيابات ريال مدريد أمام فالنسيا بـ الدوري الإسباني

القباج لـ "صدي البلد": لم يحدد موعد لإعادة فتح الحضانات مرة أخرى

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

رفض وتحفظ.. اتحاد الكرة يرسل مذكرة لوزير الرياضة بعد انتهاء اجتماعات الأندية

كنت بضرب بيك المثل.. عمر الشناوي ينعي مدير أعمال محمد عز

AdvertisementS

قتلها وشرب سيجارة وحضن ولاده وانتحر.. جيران عم حربى: كان عايز يرجع الصعيد ومراته رفضت.. صور

زيادة الإيجار 20%.. واسترداد الوحدة خلال 5 سنوات.. برلماني يستعجل مشروع قانون الإيجار القديم

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء.. ونجلها ينعيها بكلمات مؤثرة

فى عيد ميلاد نورا.. عمرها الحقيقى وعدد زيجاتها وسرقتها

النائب حسين عشماوى يعلن تعافيه من فيروس كورونا

قبل السفر إلى مصر.. الأمن اللبناني يلقي القبض على 3 إرهابيين

بعد تحريرهم.. المصريون العائدون من ترهونة الليبية في طريقهم إلى محل إقامتهم في بني سويف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيان تعلن عن تأجيل طرح عدد من السيارات خلال 2020 لضعف معطيات السوق

غنية بفيتامين C وD وB.. أفضل 5 أكلات لتقوية المناعة

على السيارة.. ديانا كرزون بإطلالة كاجوال تكشف عن رشاقتها