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برلمان

سليمان وهدان بعد رجوع المصريين من ليبيا: مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:39 م
عوده المصريين من
عوده المصريين من ليبيا
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ماجدة بدوي
أشاد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة  المصريين المختطفين في ليبيا واستعادتهم من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق ، مؤكدا أن  مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها.


وأضاف  "وهدان" في بيان له، أن مشهد عودة المصريين المحتجزين بليبيا يؤكد أن دولة 30 يونيو  دولة قوية  برجالها و مؤسسات وتحظى بثقة الشعب، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تترك أبنائها للإهانة من قبل ميليشيات إرهابية،  وإنها قادرة على فرض إرادتها على الجميع.

ووجه "وكيل البرلمان"، التحية للقيادة السياسية و لرجال المخابرات العامة، ولكل المؤسسات التي تدخلت لاستعادة الشباب المصري من ليبيا، مشيرا إلى أن تأمين الشقيقة ليبيا من خطر الجماعات الإرهابية هو دفاع عن الأمن القومي المصري.
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