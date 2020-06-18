سليمان وهدان بعد رجوع المصريين من ليبيا: مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها

أشاد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة المصريين المختطفين في ليبيا واستعادتهم من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق ، مؤكدا أن مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها.







