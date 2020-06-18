سليمان وهدان بعد رجوع المصريين من ليبيا: مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها

أشاد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في عودة المصريين المختطفين في ليبيا واستعادتهم من الميليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق ، مؤكدا أن مصر وعدت ألا تترك أبناءها وأوفت بوعدها.
وأضاف "وهدان" في بيان له، أن مشهد عودة المصريين المحتجزين بليبيا يؤكد أن دولة 30 يونيو دولة قوية برجالها و مؤسسات وتحظى بثقة الشعب، مؤكدا أن الدولة لا يمكن أن تترك أبنائها للإهانة من قبل ميليشيات إرهابية، وإنها قادرة على فرض إرادتها على الجميع.
ووجه "وكيل البرلمان"، التحية للقيادة السياسية و لرجال المخابرات العامة، ولكل المؤسسات التي تدخلت لاستعادة الشباب المصري من ليبيا، مشيرا إلى أن تأمين الشقيقة ليبيا من خطر الجماعات الإرهابية هو دفاع عن الأمن القومي المصري.