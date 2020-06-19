برلماني يطالب بتحديد هامش ربح لأسعار السلع للسيطرة على الأسواق

طالب النائب اسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، بتحديد هامش ربح لأسعار المنتجات وذلك لمواجهة جشع التجار والاستغلال.





وقال النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إنه من الضروري وضع هامش ربح لأسعار المنتجات بما يحمي المستهلك ويوفر ربح عادل للتجار، كما أنه يقضي على فوضى الأسواق والاحتكار.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أزمة فيروس كورونا بينت إلى حد بعيد مدى استغلال البعض للأزمات والقيام بممارسات احتكارية أو رفع أسعار المنتجات، مضيفا بأنه حتى المنتجات الطبية لم تسلم من هذا الجشع.





وطالب اسماعيل نصر الدين بتطبيق قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، وتوقيع عقوبات على كل من يحتكر السلع أو يزيد من أسعارها.