توزيع هدايا ومستلزمات طبيه على طواقم الجيش الأبيض بأقسام العزل بمستشفيات الغربية

أصدر مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بمحافظة الغربية اليوم بيانا إعلاميا حول تدشين فعاليات مبادرة إنسانيه استهدفت توزيع الهدايا والمستلزمات الطبية على أعضاء وجنود الجيش الأبيض من الأطباء وطواقم فنيات التمريض بأقسام العزل على مستوي المستشفيات العامة.





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فى المقابل أضاف الدكتور أيمن السعيد رئيس مجلس إدارة الجمعية أنه وجه بتكليف تدشبن لجنة من مجلس إدارة الجمعية بمشاركة كل من المحاسب عبدالرحمن الزيات مدير عام الجمعيه وأحمد العطار مدير نادى الشباب من خلال زيارة مستشفى حميات طنطا ومستشفى العزل بالمجمع الطبى ومستشفى المحلة الكبرى العام.





وكشف "السعيد " ان تلك الفعاليات دشنت من أجل توزيع هدايا للطاقم الطبى والتمريض تقديرا للمجهود الذى يقدمونه لمواجهه جائحه "كورونا" موضحا أن تم مشاركة متطوعى الهلال الاحمر المصرى فرع الغربية على كافة القائمين على إنجاح منظومة العلاجية.





وكان الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية أعلن فى تصريحات صحفية لتخصيص خط ساخن برقم 15573 لتلقى بلاغات عن حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الفترة المقبلة.





كما شدد وكيل الصحة بالغربية فى توجيهاته إلي مديرى المستشفيات بالتعامل السريع مع جميع الحالات وإدخالها للمستشفيات والتعاون مديرى المستشفيات بخصوص توفير أماكن للمصابين بموجب التنسيق هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات بالمديرية أثناء وجود أى عقبات تواجه الأطباء بالمستشفيات ولتوفير أماكن للمرضى .