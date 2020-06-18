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ثقافة

بعيني غراب عجوز.. ديوان جديد للشاعر هوشنك أوسي

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
أصدرت دار "خطوط وظلال" في العاصمة الأردنية عمان، ديوان شعري جديد بعنوان "بعيني غراب عجوز"، للشاعر السوري هوشنك أوسي، في 78 صفحة من القطع المتوسّط. 

وضمّ الديوان -بحسب بيان الخميس- 37 قصيدة متفاوتة الأحجام، كتبها بين أعوام 2014 و2020، حيث يقيم في مدينة أوستند البلجيكيّة، المطلّة على بحر الشمال. 

ورسم لوحة الغلاف الفنان التشكيلي والشاعر الأردني محمد العامري، والقصائد الموجودة في الديوان هي: "إعلان استقالة"، "بين معترضتين"، "ماراثون يومي"، "هشاشة"، "ألف عام من التأمّل"، "حجر أجوف"، "هامش ضائع"، "محاولات فاشلة"، "ربّما... لكن"، "لا شيء يستحق، لا شيء"، "تحرّش"، "خلاف بين عابرَين"، "دائمًا"، "محاصر بين ثلاث ليالٍ"، "للبيع"، "المفقود"، "لا تشغل خيالكَ بهذا"، "شوارع"، "شمس منكوبة"، "حانة أبديّة"، كأس مهشّمة"، "مِن أتباع الرّيح"، "نازح"، "الرهين"، "صيّاد"، "نهر أخرس"، "غيب"، "تأمّل"، "وحشة"، "عزلة"، "حقيبة مليئه بالغيوم"، "حقيبة أخرى مليئة بالغيوم"، "قمر دجّال"، "مستشفى"، "نبذة"، "استرح من عشقكَ أيّها القتيل"، و"ما كلُّ هذا الرحيل؟". 

تغلب على هذه القصائد مواضيع الحرب، الحبّ، الأمكنة، الخيبة، الحياة، الموت، بطريقة أقرب إلى التأمّل وإعادة النظر في الأشياء. 

تجدر الإشارة إلى أن هوشنك أوسي من مواليد 1976، يكتب باللغتين الكرديّة والعربيّة، وصدر له حتّى الآن ثمانية دواوين شعريّة، و"بعيني غراب عجوز" ديوانه التاسع.  

كما صدرت له روايتان: "وطأة اليقين.. محنة السؤال وشهوة الخيال" عن دار سؤال في بيروت سنة 2016، وفازت بجائزة كتارا للرواية العربيّة، فئة الروايات المنشورة سنة 2017، وترجمت إلى الإنكليزيّة والفرنسيّة. ورواية "حفلة أوهام مفتوحة" عن نفس الدار سنة 2018. 
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