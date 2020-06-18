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تعليم

25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا

الخميس 18/يونيو/2020 - 03:19 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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أحمد على

أخطرت جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة المرشحون لرئاسة الجامعة للحضور بمقر وزارة التعليم العالي بالقاهرة يوم 25يونيو الجاري لمقابلة لجنة الاختيارات المبدئية بالوزارة والمجلس الأعلي للجامعات والتي ستنعقد لمقابلة المرشحين برئاسة الدكتور اشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

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كما  تقدم 11 أستاذ دكتور من اساتذة جامعة طنطا للترشح لرئاسة الجامعة من أبرزهم العالم والخبير الدولي في مجال الشلل الرعاش الدكتور أحمد شكل استاذ المخ والاعصاب بكلية الطب بجامعة طنطا والذي يعد من الاطباء المعدودين في هذا المجال علي مستوي العالم

وكل  من الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور كمال عكاشه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .

كما تستحوذ كلية طب طنطا علي النصيب الاكبر من المتقدمين لشغل المنصب بعدد 8مرشحين من بين 11مرشح.

كماستقوم اللجنة بإستقبال المرشحين في مقابلات شخصية والاضطلاع علي سيرتهم الذاتية وافكارهم لتطوير العمل بالجامعة والبحث العلمي تمهيدا للاستقرار علي 3مرشحين فقط وارسالهم لرئاسة الجمهورية لصدور القرار الجمهوري بإختيار احدهم لرئاسة جامعة طنطا.

25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا
25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا
25 يونيو الجاري.. بدء مقابلة المرشحين لرئاسة جامعة طنطا
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