تركت المحاماة من أجل الحيوانات المفترسة.. مدربة أسود تتبرع بمقابر لضحايا كورونا.. شاهد

مع الشراسة والأنوثة استطاعة أنوثة كوتة تحقيق المعادلة الصعبة, وأصبحت أنوثة كوتة أصغر مدربة أسود في الوطن العربي حاصلة علي ليسانس حقوق ولكن تفضل العمل مع الحيوانات المفترسة ,وتعرف أنوثة برقتها خارج عملها وداخل عملها تشتهر بقوتها وسيطرتها علي الحيوانات المفترسة.





وقامت أنوثة كوتة بإنشاء مدفن خاص بالمتوفين بمرض كورونا لدفنهم بالمجان بعد أن ظهرت بعض الأسر لا تريد استلام جسمان ذويهم لدفنهم بمقابرهم.





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وقامت عدسة صدي البلد بلقاء خاص مع مدربة الأسود أنوثة كوتة.





في البداية تقول أنوثة كوتة لعدسة صدي البلد أنا أنتمي لعائلة كبيرة لترويد الحيوانات المفترسة أنا ابنة كابتن مدحت كوتة وحفيدة محاسن الحلو وأخي حمادة كوتة فكان من الطبيعي أن أسلك نفس الطريق في ترويض الحيوانات المفترسة ولكن دراستي الأساسية هي الحقوق وقمت باستكمال دراستي في الدراسات العليا وقمت بدراسة القانون الدولي والتحكيم الدولي.





وأوضحت كوتة أنها تركت المحاماة لتقوم بتدريب الأسود لأنها هوايتي التي أحبها منذ الصغر وتعلمت أساسيات التدريبات من أبي وجدتي وقمت بتطوير نفسي لأصبح أول مدربة نمور بيضاء في مصر والوحيدة في هذا المجال.





وأشارت أنوثة كوتة أن قدوتها هو والدها كابتن مدحت كوتة وهي تكمل مسيرة جدتها محاسن الحلو وتقوم بتطوير طريقة التدريب وحصلت علي جوائز كثيرة من داخل مصر وخارجها وتم عمل أفلام ومسلسلات عن حياتي وشاركت مع بعض النجوم الكبار في أفلامهم أو مسلسلاتهم سواء كان أمام الكاميرا أو خلفها عن طريق تدريب الحيوانات المفترسة المشتركة في الأعمال الفنية وشاركت الفنان عادل إمام والفنان محمود عبد العزيز والفنان أحمد السقا والفنان أحمد عز في أعمال لهم.





وتابعت كوتة الكورونا أثرت علي العالم كله وليس السيرك وحده ولكن وقف عروض السيرك أثر نفسيا علي الأسود بسبب عدم رؤيتهم للجمهور والإضاءات والموسيقي ولكن بنقوم بتكثيف البروفات للأسود وذلك لكسر حالة الملل الذي شعرت بها الأسود.





وأوضحت أنوثة كوتة أن تكاليف أكل الأسود يوميا كبير جدا ولكن هذا لا يؤثر عليهم في السيرك القومي لأنه السيرك الخاص بالدولة وتقوم الدولة بتوفير احتياجاتهم، موضحة أن استهلاك المطهرات والمنظفات داخل السيرك أصبحت ثلاث أضعاف الكميات المستخدمة قبل ظهور فيروس كورونا.





وتابعت كوتة أن بعد انتشار فيروس كورونا وأثناء متابعتي الأخبار وجدت بعض الحالات التي ترفض ذويهم استلام جثمانهم خوفا من كورونا أو يرفضون تغسيلهم وقرية ترفض أن تدفن بها أحد شهداء الجيش الأبيض , تأثرا بمثل هذه الأحداث مما دفعني إلى شراء مدفن ويخصص لدفن المتوفين بفيروس كورونا وبالفعل قمت بشراء المدفن وتم تجهيزه لاستقبال المتوفين ويمكن التواصل معي شخصيا لإيصالهم بالقائمين علي المدفن.





وأشارت أنوثة كوتة أن بيتم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية داخل المدفن لعدم انتشار فيروس كورونا وبيتم استخدام المواد المطهرة بالإضافة إلي الجوانتيات والماسكات ويوجد بالمدفن غرف للرجال وغرف للسيدات لدفن المتوفين بها.