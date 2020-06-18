برفقة كلب أسود .. رحاب الجمل تتألق في إطلالة كاجوال





وتألقت رحاب الجمل مرتدية توب باللون الأحمر مع بنطال رياضي باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت جينز كحلي، مما أبرز عن جمالها الأنيق.





وظهرت رحاب الجمل بتسريحة شعر مميزة، فتركت بعض خصلاته منسدلة على ظهرها، مع تسريحة الضفيرة.





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كما برزت جمال ملامحها بوضع المكياج الصارخ، فاستخدمت اللون الأحمر في الشفاه، مع إبراز العين بالآيشادو والرموش الصناعية.





واستكملت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الفضية الأنيقة، فارتدت الأقراط الكبيرة في الأذن، مع عقد في الرقبة وخاتم في اليد.