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برلمان

مقترح برلماني للكشف المبكر عن إعاقات الطلاب المختلفة والتعامل معها

الجمعة 19/يونيو/2020 - 07:02 ص
ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
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حسن رضوان
أعلن خالد حنفي  عضو مجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة بشأن إجراء كشف طبى دورى على كافة الطلاب الملتحقين بالمدارس بمراحل التعليم المختلفة للكشف المبكر عن الإعاقات المختلفة والتعامل معها سريعا.

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وقال "حنفى" لـ"صدى البلد"، إن نظام التامين الصحي بالمدارس مفعل ولكن ينبغى أن يتم تفعيل الكشف الدورى على جميع الطلاب لكي يتم معالجة الطلاب  بسرعة قبل تدهور الحالة الصحية، أو أن يتم نقل الطالب فى حالة الاعاقة ضعف البصر او السمع للمدارس المختصة بذلك الأمر تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التدخل السريع لمعالجة هؤلاء الطلاب يحافظ عليهم من الامراض فضلا عن تقليل نسب المعاقين مما يوفر على الدولة الدعم النقدى الذى تقوم به من اجل المعاقين.

وأوضح النائب أنه قام بتقديم الاقتراح وتم الموافقة عليه من جانب لجنة المقترحات بمجلس النواب، وفى انتظار نظره فى اللجنة المختصة بعد ذلك.


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