تعليم الفيوم: ضبط النفس وحظر المحمول فى لجان امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم ، اجتماعا بقاعة مسرح المديرية، مع رؤساء لجان الثانوية العامة من محافظة الفيوم، والذين تم ترشيحهم للعمل كرؤساء لجان بالمحافظات الأخرى، بحضور عبدالحميد عمر عبدالحميد ، مندوب لجنة النظام والمراقبة بالوزارة، وحسن محمد حسن مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، ومحمد فتحى مدير التعليم الثانوي بالمديرية والعلاقات العامة بالمديرية.





أوصى وكيل تعليم الفيوم خلال الاجتماع بضرورة توفير الهدوء والراحة النفسية للطلبة، ومنع الغش بكافه صوره والتصدى بكل حزم للغش، وشدد على وضع جدول الامتحان، والتعليمات الامتحانية فى أماكن واضحة باللجنة، وعدم اصطحاب الطلاب والملاحظين وجميع العاملين باللجنة التليفون المحمول، وتنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بالامتحانات.





كما أكد عبدالله، على رؤساء اللجان بضرورة ضبط النفس فى التعامل مع الطلبة وعدم افتعال مشكلات، واحتواء المشكلات وسرعة حلها، والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارات التعليمية والمديرية.



