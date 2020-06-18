أخبار العلوم والتكنولوجيا.. بالصور سماعة آبل AirPods تنفجر في أذن شاب وتفقده حاسة السمع.. ولعبة فورتنايت تطلق رسميا الفصل الثاني من موسمها الثالث

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:
يضم تطبيق المراسلات الفورية المجانية الأشهر فى العالم واتساب WhatsApp أكثر من 2 مليار مستخدم يوميًا في جميع أنحاء العالم، لذلك فهو الخيار الأول للرسائل على الهواتف الذكية، وعلى الرغم من ذلك لا يعرف الكثيرون كل شيء عن مزاياه وما يتمتع به من خصائص رغم قضائهم أوقات طويلة عليه.
كشفت تسريبات حديثة عن تصميم ساعة سامسونج الجديدة Galaxy Watch3، حيث يظهر التصميم الجديد وبعض التغييرات والإضافات التي ، مثل مقاوهة الصدأ، بجانب عدد طبير من الميزات.
كشفت شركة كوالكوم الأمريكية لتصنيع المعالجات عن أحدث معالجاتها Snapdragon 690 للهواتف الذكية ذات الفئة السعرية المتوسطة، ولذلك يعتبر هو الأفضل مع تنوع العلامات التجارية في ظل المنافسة الشرسة بين الشركات المصنعة.
أصدرت شركة فيسبوك Facebook عملاق التواصل الاجتماعى، قرارًا بحذف مئات الحسابات التى تحض على الكراهية والعنف، وذلك بعد منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل فى جميع أنحاء العالم.
بعد أن بدأ تويتر بإثارة غضب الرئيس الأمريكي، وذلك بإضافة ميزة التحقق إلى بعض تغريداته، اقترحت وزارة العدل الأمريكية أن يعتمد الكونجرس تشريعا للحد من الحماية القانونية لمنصات التكنولوجيا الكبرى، مثل جوجل Google، وفيسبوك Facebook.
ظهرت العديد من الأخبار عن انفجار الهواتف الذكية، كما حدث مع هواتف سامسونج Galaxy Note 7، ولكن هل تخيلت يوما أن سماعات الأذن اللاسلكية قد تنفجر أيضًا، فمن المؤكد منتج شركة آبل باهظ الثمن المسمى AirPods سيقدم لك أداء لا مثيل له ولكن هل تخيل أنها قد تنفجر.
تعتزم شركة هونر Honor، العلامة التجارية الفرية التابعة لشركة هواوي، عقد مؤتمرها القادم في شهر يوليو للإعلان عن هاتفي Honor 30 Youth وX10 Max.
أطلقت شركة أيبك جيمز Epic Games، رسميًا الفصل الثاني من الموسم الثالث للعبة البقاء الشهيرة فورتنايت Fortnite للمستخدمين، والذي ينقلك إلى جزيرة غارقة جزئيا، مع تجربة وأحداث جديدة.