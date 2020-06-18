قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

مشاكل الهضم شائعة إلى حد ما ، خاصة بين أولئك الذين يستهلكون كميات مفرطة من الأطعمة المقلية والجبنية أو الوجبات الثقيلة، ويمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي أو ضعف الهضم عندما لا يتم هضم الطعام بشكل صحيح أو بسبب مشاكل كامنة مثل القرحة أو أمراض المرارة أو مشاكل القناة الصفراوية أو عدم تحمل الطعام .
تسبب مشاكل الهضم بدورها أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والغثيان والقيء أو الشعور بالامتلاء بعد الوجبة أو الشعور بألم حارق في الصدر والمعدة.
وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم أعراض وأسباب اضطراب الجهاز الهضمى
- نقص النشاط البدني
يمكن أن يتسبب نمط الحياة المستقر في تطور أكثر من أربعين من الأمراض المزمنة والمعروفة طبيا مثل أمراض القلب التاجية والسكري من النوع 2 والسمنة والأمراض العقلية والخرف وأنواع مختلفة من السرطان، كما يمكن أن يؤدي نقص الأنشطة البدنية المنتظمة إلى إضعاف جهازك الهضمي ، حيث أظهرت الدراسات باستمرار أن نظام التمرين المنتظم يمكن أن يساعد في علاج الإمساك وتعزيز الهضم الصحي .
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- نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي
ليس هناك خبر في أن الفواكه والخضروات ضرورية للحفاظ على نظام غذائي صحي، واستهلاك القليل من الخضروات والفواكه أو عدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وتلعب الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات دورًا مهمًا في الحفاظ على البكتيريا المعوية الصحية أيضًا.
- قلة النوم
الحرمان من النوم هو سبب رئيسي لزيادة الشهية ، والذي يمكن أن يزيد بشكل مباشر من خطر ضعف الهضم، وبصرف النظر عن الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية أثناء قضاء ليلة بلا نوم ، فإن هذه العادات الغذائية السيئة في وقت غير مناسب تسبب تقلبات في مستويات الهرمونات أيضًا، ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط وافر من النوم أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالهضم مثل مرض ارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي .
- كمية غير كافية من الماء
تشير الدراسات إلى أن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للجهاز الهضمي غير الصحي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك والتهاب المعدة والارتجاع الحمضي لأن المعدة ليس لديها ما يكفي من الماء لإنتاج حمض الهضم المطلوب لهضم طعامك، ويحتاج معظم البالغين الأصحاء إلى شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا وقد يحتاجون إلى المزيد إذا كانوا يعيشون خلال الطقس الحار أو إذا شارك المرء في أنشطة شاقة.