AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:02 م
اسباب سوء الهضم
اسباب سوء الهضم
Advertisements
نهى هجرس
مشاكل الهضم شائعة إلى حد ما ، خاصة بين أولئك الذين يستهلكون كميات مفرطة من الأطعمة المقلية والجبنية أو الوجبات الثقيلة، ويمكن أن تحدث مشاكل في الجهاز الهضمي أو ضعف الهضم عندما لا يتم هضم الطعام بشكل صحيح أو بسبب مشاكل كامنة مثل القرحة أو أمراض المرارة أو مشاكل القناة الصفراوية أو عدم تحمل الطعام .

 تسبب مشاكل الهضم بدورها أعراضًا مثل الانتفاخ والغازات والغثيان والقيء أو الشعور بالامتلاء بعد الوجبة أو الشعور بألم حارق في الصدر والمعدة.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم اهم أعراض وأسباب اضطراب الجهاز الهضمى

- نقص النشاط البدني 

يمكن أن يتسبب نمط الحياة المستقر في تطور أكثر من أربعين من الأمراض المزمنة والمعروفة طبيا مثل أمراض القلب التاجية والسكري من النوع 2 والسمنة والأمراض العقلية والخرف وأنواع مختلفة من السرطان، كما يمكن أن يؤدي نقص الأنشطة البدنية المنتظمة إلى إضعاف جهازك الهضمي ، حيث أظهرت الدراسات باستمرار أن نظام التمرين المنتظم يمكن أن يساعد في علاج الإمساك وتعزيز الهضم الصحي


- نقص الفواكه والخضروات في النظام الغذائي 

ليس هناك خبر في أن الفواكه والخضروات ضرورية للحفاظ على نظام غذائي صحي، واستهلاك القليل من الخضروات والفواكه أو عدم وجودها يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وتلعب الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات دورًا مهمًا في الحفاظ على البكتيريا المعوية الصحية أيضًا. 

- قلة النوم
 
الحرمان من النوم هو سبب رئيسي لزيادة الشهية ، والذي يمكن أن يزيد بشكل مباشر من خطر ضعف الهضم، وبصرف النظر عن الرغبة في تناول وجبات خفيفة غير صحية أثناء قضاء ليلة بلا نوم ، فإن هذه العادات الغذائية السيئة في وقت غير مناسب تسبب تقلبات في مستويات الهرمونات أيضًا، ويمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط وافر من النوم أيضًا إلى مشاكل تتعلق بالهضم مثل مرض ارتجاع المريء ومتلازمة القولون العصبي وعسر الهضم الوظيفي . 

- كمية غير كافية من الماء

تشير الدراسات إلى أن الجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية للجهاز الهضمي غير الصحي ، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإمساك والتهاب المعدة والارتجاع الحمضي لأن المعدة ليس لديها ما يكفي من الماء لإنتاج حمض الهضم المطلوب لهضم طعامك، ويحتاج معظم البالغين الأصحاء إلى شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا وقد يحتاجون إلى المزيد إذا كانوا يعيشون خلال الطقس الحار أو إذا شارك المرء في أنشطة شاقة.







Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بديل للأدوية .. 3 مكونات طبيعية تعالج الإمساك سريعًا

الصداع في زمن الكورونا ورمضان

علاج منزلي للحموضة في المنزل بأسهل الطرق

بدون أدوية.. 5 حيل سريعه تخلصك من عسر الهضم

تعاني سوء الهضم .. فتشي عن تلك الأسباب

وداعا لعسر الهضم.. 3 علاجات سحرية من مطبخك لإنهاء المعاناة

ترشيحاتنا

رسميا .. كينو ينتقل إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي

نقابة الأطباء تحذر 4 جهات رسمية من عقد امتحانات الثانوية العامة.. مستندات

لفتة إنسانية .. الرئيس يهدي «خوذتين» لشابين تعرضا لحادث سير.. فيديو

مدبولي يستعرض التطبيقات الإلكترونية للجهات الحكومية في العاصمة الإدارية

ذكر بعد الرفع من الركوع تتسابق عليه الملائكة أيهما يصعد به للسماء.. علي جمعة يكشف عنه

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

AdvertisementS

السفارة المصرية بالرياض تنفي فرض رسوم على دخول السعوديين إلى مصر

إنسانية الرئيس مع شابين تعرضا لحادث سير.. السيسي يوقف موكبه للاطمئنان على "عمرو ومينا".. ويرسل لهما خوذتين عقب الواقعة بأيام.. فيديو

بشرى سارة..علاوة سنوية 980 جنيها لأصحاب المعاشات أول يوليو

جرائم الدعارة الإلكترونية في الجيزة بين شبكتي "الشواذ" و"رامي مزاجو".. وإحباط صدور أول موقع إباحي في مصر

بشرى سارة.. طريقة علاج مرض كاواساكي كورونا قاتل الأطفال وجرعات الأسبرين الأبرز

«حطت لحماتها سم في الدواء»... آخر فيديو لـ ماما سناء على يوتيوب

من يستحق العلاوات الخمس الخاصة بأصحاب المعاشات.. وزارة التضامن تجيب

بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

بالأحمر الناري.. ياسمين صبري تتألق في أحدث ظهور

علامة تظهر بعد 48 ساعة تؤكد إصابتك بـ فيروس كورونا

12 % علاوة وحافزًا يصل لـ 300 جنيه.. احسب مرتبك على حسب الدرجة بعد تصديق السيسي

اترك حذاءك على مدخل الشقة.. الصحة العالمية تحسم الجدل حول انتقال فيروس كورونا من خلال الأحذية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قلة النوم والماء.. عادات يومية خاطئة تسبب مشاكل الهضم

عمرها 11 عامًا وتعاني من مرض نادر.. قصة أصغر ضحايا كورونا في بريطانيا

بملابس عصرية.. درة تخطف الأنظار على السوشيال ميديا