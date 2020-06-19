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ثقافة

مكتبة مصر العامة تفوز بجائزة فى مبادرة "اعلم" للمكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:48 ص
صدى البلد
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زينب الزغبي
حصلت مكتبة مصر العامة بدمياط علي جائزة التقدير في مبادرة "اعلم" للمكتبات المتفاعلة مع أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حيث شاركت في مسابقة شارك فيها مكتبات مصر العامة على مستوى الجمهورية.

وتقدمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بالتهنئة إلى جميع المسئولين والعاملين بمكتبة مصر العامة بدمياط لما حققته المكتبة من مركز متقدم وحصولها على جائزة التقدير من قبل الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات" أعلم" لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت محافظ دمياط أن نفس الجائزة حصلت عليها مكتبة مصر العامة الرئيسية ومكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة والمكتبة الوطنية الأردنية.

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وأعلنت عن أن مكتبة  مصر العامة دائما متصدرة المراكز الأولى في المسابقات التي تتم على مستوى المحافظة نتيجة لجهد وتميز جميع العاملين بها.         
 
والجدير بالذكر أن الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات نظم مبادرة "أعلم" لتكريم المكتبات المتفاعلة مع أزمة كورونا والتى اشتملت على فئتين خصصت الأولى للمكتبات الكبيرة العامة والجامعية والوطنية، وخصصت الثانية للمكتبات الأصغر من مدرسية ومراكز معلومات ومتخصصة وقد جاءت المشاركات مختلفة من مكتبات بدول عربية هى " الأردن، الإمارات، العراق، السعودية، مصر، عمان، المغرب والجزائر" حيث قدمت ٢٥ مكتبة تقاريرها عن الفئة الأولى و١٠ مكتبات ومراكز مصادر تعلم عن الفئة الثانية.
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