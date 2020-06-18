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رياضة

الشباب والرياضة تنشر الضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط الرياضى على بوابتها الإلكترونية

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:18 م
صدى البلد
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ريهام بكير
قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال الدليل الاسترشادى المتضمن كافة تفاصيل الضوابط والإجراءات الاحترازية الطبية والفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى إلى اللجنة الاوليمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات لتوزيعها على مراكز الشباب والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتوزيعها على مختلف أنديتها وهيئاتها الرياضية ووزارة الداخلية لتوزيعها على الأندية الرياضية التابعة لها ووزارة التنمية المحلية لتوزيعها على صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية.

ولضمان توصيل كافة التفاصيل والمعلومات الواردة بالدليل لجميع أنحاء الجمهورية وكافة ، الهيئات والجهات والمؤسسات المعنية وكذلك الأفراد المعنيين بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى ، قامت الوزارة بنشر الدليل الاسترشادى على بوابتها الإلكترونية.

ويتضمن الدليل الاسترشادي الذى قامت الوزارة بنشره وتوزيعه خمسة اكواد يتعلق الكود الأول منها بضوابط وإجراءات عودة النشاط بالأندية ومراكز الشباب والثانى بالاتحادات الرياضية والثالث متعلق بالفرق القومية والإعداد الاولمبى والرابع بالأندية الصحية وصالات اللياقة البدينة ويتعلق الكود الخامس بضوابط وإجراءات عودة نشاط الاتحاد المصرى لكرة القدم.
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