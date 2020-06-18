الشباب والرياضة تنشر الضوابط الطبية والاحترازية لعودة النشاط الرياضى على بوابتها الإلكترونية

قامت وزارة الشباب والرياضة بإرسال الدليل الاسترشادى المتضمن كافة تفاصيل الضوابط والإجراءات الاحترازية الطبية والفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعودة النشاط الرياضى إلى اللجنة الاوليمبية المصرية وكافة الاتحادات الرياضية واللجنة البارالمبية والاتحاد المصرى لكرة القدم ومديريات الشباب والرياضة بجميع المحافظات لتوزيعها على مراكز الشباب والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتوزيعها على مختلف أنديتها وهيئاتها الرياضية ووزارة الداخلية لتوزيعها على الأندية الرياضية التابعة لها ووزارة التنمية المحلية لتوزيعها على صالات اللياقة البدنية والأندية الصحية.





ولضمان توصيل كافة التفاصيل والمعلومات الواردة بالدليل لجميع أنحاء الجمهورية وكافة ، الهيئات والجهات والمؤسسات المعنية وكذلك الأفراد المعنيين بضوابط وإجراءات عودة النشاط الرياضى ، قامت الوزارة بنشر الدليل الاسترشادى على بوابتها الإلكترونية.



