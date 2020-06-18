د.كمال الدسوقي يكتب: الهوسا

مانراه من اثيوبيا وبعض سكانها من الهوسا كأحد العرقيات الإثيوبية الافريقيه حينما نسقطه على لغتنا العاميه العربيه ماهى الا هوسا يعنى هيصه وزمبليطه على الفاضى فيا اهل الهوسا ان لم تعرفوا قدر مصر ولن تعرفوا فعودوا الى ٧٠٠٠ سنه حضارة وتنميه ورخاء على ضفاف نهر النيل، ومصر هبه النيل واذا كانت لغتكم الهواسا فلغتنا العلم والانسانيه الممزوجه بالقوة وامام تلك العجرفه وانحدار لغه التفاوض اعلموا ان مصر صبرها لن يطول ونحن اصحاب حضارة وتاريخ، ولنا فى التفاوض باع طويل ونجيده كفن ويمكن ان تسألوا حليفكم الإسرائيلى فى ذلك

وكيف استرددنا كامل ارضا بالحرب والسلام.





ومصر يعنى طيبه ومنف يعنى قاهرة المعز يعنى والتتار يعنى الاهرامات والكرنك وابو سمبل يعنى ثلث حضارة العالم يعنى ارث وتراث عالمى لم ولن يكون فى التاريخ ولو بنتكلم على الحاضر مصر عاشر افضل جيش على مستوى العالم .





اما اللغه فان كانت لغتكم الهوسا فنحن لغه الضاد وقد يفهم من حديثى هنا العنصريه التى ابغضها واكرها لكنى حينما تتطاول على مصر بعد الغوغاء فى حقها وارثها التاريخى الذى هوا سبب حضارتها فى مياة نهر النيل .





هنا سأكون عنصرى متعصب وسأكون اول الداعمين لضرب السد وضرب مراكز التحكم والسيطرة ولتكون الهوسا ايضا لغتنا التى لانحبها ولا نفضلها ولانرغب حتى فى تعلمها امامكم فرصه تاريخه للتفاوض ومصر دوله تحترم القانون الدولى والانسانى على مر تاريخها

اما اذا لم تفهموا لغتنا الجميله فاعدكم بالرد المزلزل والهزيمه وسندعم قيادتنا وجيشنا فى اتخاذ كل مايراة مناسبا لحفظ امن مصر القومى