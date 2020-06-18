للوقاية من كورونا.. بوابة تعقيم بديوان مديرية التربية والتعليم في الوادى الجديد

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، صلاح مرغنى ، اليوم الخميس ،إجراءات تركيب بوابة تعقيم على مدخل المديرية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس"كورونا" المستجد كوفيد 19، والحد من انتشاره والحفاظ على العاملين بالمديرية وجميع المترددين عليها .





وأشار مرغنى إلى مواصلة قطاع التعليم بالمحافظة فى إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واتباع الإشتراطات الصحية الآمنة بجميع المنشآت التعليمية بما يضمن الأمن والسلامة للجميع، موجها خالص الشكر والتقدير للجميع على التعاون والتكاتف والحرص على إتباع كافة الإجراءات الوقائية.

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ومن جانبها أنهت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أمس الأربعاء، استعدادات انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة في 12 لجنة موزعة على مراكز المحافظة الخمسة.





وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، صلاح محمد مرغني، في تصريح صحفي أن مركز الخارجة به 5 لجان امتحانات هي بمقار مدارس (الخارجة الثانوية بنين – نجيب محفوظ الثانوية بنات – ناصر الإعدادية – المروة الإعدادية – الشعراوي للتعليم الأساسي)، وفي مركز الداخلة في 4 لجان هي بمقار مدارس (المنسي العسكرية – موط الثانوية بنات – نجيب محفوظ للتعليم الأساسي-موط الابتدائي الجديدة).





وفى مركز بلاط بمقر مدرس بلاط الثانوية المشتركة، وفي مركز الفرافرة بمقر مدرسة الفرافرة الثانوية وفى مركز باريس بمقر مدرسة باريس للتعليم الأساسى.



