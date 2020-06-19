فيديو جراف.. عقوبات قانون قيصر ضد بشار الأسد

" قانونُ حماية المدنيين" أو ما يعرف بقانون "قيصر" هو قانون عقوبات على سوريا وقعة الرئيس ترامب فى ديسمبر 2019 ودخل حيز التنفيذ هذا الشهر ,يستهدفُ القانون الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لرئيسِ سوريا.

سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لشخصٍ مجهولٍ سرّب معلومات وصور لضحايا تعذيب في سوريا بين عامي 2011 و 2014 وأثارت الصورا ردود فعل غاضبة.





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دخل "قانون قيصر" الأمريكي حول فرض عقوبات، ولمزيد من التفاصيل حول عقوبات قانون قيصر ضد بشار الأسد، شاهد الفيديو جراف التالى.