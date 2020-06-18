التحقيق مع لجنة شئون عاملين شركة بالسويس بسبب فساد الترقيات والتعيينات

بدآت النيابة الادارية بالسويس، التحقيق مع مدير شئون العاملين باحدي قطاع الأعمال واعضاء لجنة شئون العاملين لاتهامهم بالتعيين المباشر لأكثر من 60 شخصا في درجات وظيفية مختلفة بدون القيام بتنفيذ الخطوات القانونية واتاحة الفرص لأقرانهم وبدون اختبارات.





كما وجهت النيابة اتهام للجنة شئون العاملين، بترقية موظف 3 مرات خلال عامين بدون اسباب، وحصول الي وظيفة مدير قطاع لا يتسحقها بالمخالفة للقانون، رغم عدم مرور 4 اعوام علي تعينة بالشركة التي لا تقوم بالإنتاج.





وكانت النيابة الإدارية تلقت خمس بلاغات من موظفين بالشركة تتهم مسئول سابق بالشركة ولجنة شئون العاملين بارتكاب مخالفات مالية وادارية تسببت في خسائر مالية، بقيامهم بتعين وترقية اشخاص دون وجه حق، تحت مزاعم مجاملة مسئولين من خارج المحافظة.



