وفاة زعيم قبيلة بارز في الأمازون بفيروس كورونا.. صور





وحسب ما نشرته "بي بي سي"، أن باولينو البالغ من العمر 65 عام زعيم قبيلة "كايابو" نال شهرته بعد قيادته معركة ضد التلوث البيئي الذي كان سيتسبب فيه مشروع «بيلو مونتي»، وهو مجمع من السدود في منطقة الأمازون البرازيلية بالإضافة إلى إقامة التحالفات مع القبائل الأخرى من السكان الأصليين والناشطين الدوليين والمشاهير وكان منظمًا رئيسيًا لتجمع التاميرا وهو مؤتمر أقيم في عام 1989 .





ونال باولينو شهرته الواسعة بسبب وقوفه ضد ذلك المشروع وأصبح يدافع عن تلك القضية باستمامة أمام المجتمع الدولي وأصبح له معارضين كثيرين.





وأصيبت سمعته الجيدة بالسوء بعد إدعاء إحدى تلميذاته بإغتصابه لها في 1994 ولكن بعد فترة ثبتت إدانته واتهم بقضية الاغتصاب وقضى 6 سنوات عقوبته بالسجن.





واستأنف باياكان نشاطه في رفض التعديات البرازيلية على الامازون ولكن مع تفشي فيروس كورونا في البرازيل واجتياحه المنطقة، أصيب الزعيم بالفيروس في 6 يونيو ولم يتمكن الطب في نجدته.

توفي "باولينو باياكان" زعيم بارز في قبائل الأمازون إثر إصابته بفيروس كورونا مساء أمس الأربعاء بعد ارتفاع درجة حرارته بشدة.