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بيجيب كورونا.. استشارى أمراض قلب يوضح تأثير الحالة النفسية على جسم الإنسان

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:18 م
الدكتور جمال شعبان،
الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب سابقا: إن الإنسان ليس فقط جسم، بل جسم وروح، مشيرا إلى أن هناك علاقة بين الحالة النفسية للشخص وبين الجسم، حيث أنها تؤثر عليها.

وأضاف "شعبان" خلال حواره ببرنامج "عيادة تن" المذاع عبر فضائية "تن"، أن الحالة النفسية تؤثر على القلب والجهاز المناعى للجسم، موضحا أن الحالة النفسية المستقرة جزء رئيسي للمناعة القومية لمقاومة كورونا، كما أنها جزء رئيسي لمقاومة علاج القلب.

وتابع أن الزعل والحزن يقوم بعمل مشكلات كثيرة، مستشهدا بسورة من القرآن الكريم فى قوله تعالى: "لا تحزن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون"، لافتا إلى أنه يسبب حدوث مياه بيضاء ويدمر القلب والمناعة والكثير من الأمراض الأخرى غيرها.

وأشار إلى أنه من أجل العيش بطريقة صحية جيدة يجب الحفاظ على الصحة النفسية، حيث أنه يجب الإعتدال فى المشاعر ووضع كل شئ فى سياقه.

وأكد أنه كلما هدأ الإنسان من روعه كلما كانت فرصته فى النجاة من كورونا أعلى، مضيفا إلى أن الزعل من الممكن أن يهد الإنسان ويدمره، حيث أن هناك ما يطلق بمتلازمة القلوب المحطمة، وهى إعتلال عضلة القلب نتيجة الضغوط النفسية، وتأتى غالبا للنساء، وتشخص جلطة فى الشريان التاجى.

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