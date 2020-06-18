هل المانجو المعدة للبيع عليها زكاة ؟ الإفتاء توضح

وأجاب وسام، قائلًا: أنه اذا باعها مادام انها مخزنة بهذة الصورة ولا سوق لها فيخرج زكاة عليها وتكون ربع العشر بعد استلامه لثمن البيع.
حكم إخراج زكاة المانجو؟ الإفتاء تجيب
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم زكاة فاكهة المانجو، موكدًا أن الزكاة شعيرة من شعائر الدِّين، وعبادة قائمة على الاتِّباع والتعبدِ للهِ تعالى، فيها معنى النماء والزيادة والتكافل وتطهير المال. وأضاف «
عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم زكاة المانجو؟»، أن الذي نرجحه للفتوى هو وجوب الزكاة في ثمرة المانجو؛ لكون ذلك أنفع للفقير؛ عملًا بقول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء، واستيعابًا لِمَا نصَّ عليه الفقهاء فيما تجب فيه الزكاة من النبات، ولأن مسألة الربح التي حَوْلَهَا مدار حكمة إخراج الزكاة لم تعد تتفاوت بحسب نوع المزروع فقط، وإنما تدخل فيها عوامل أخرى؛ كالكمية المزروعة، والتصدير، وارتباط عملية الزراعة بعملية التصنيع.
وتابع: إن ضاق الأمر على المكلَّف؛ بحصول الضرر والخسارة من جراء ارتفاع كلفة النباتات وعدم تغطية الإنتاج لهذه التكاليف تغطيةً كافية، أو عسُر عليه إخراج الزكاة لديونٍ أو حاجةٍ أو نحو ذلك فله أن يأخذ بقول من لا يوجب الزكاة فيها، وهو مذهب الجمهور.
وذكر كيفية إخراج الزكاة عن فاكهة المانجو، أن مقدار الزكاة يحسب كالتالي: العُشر فيما سقت السماء، ونصف العشر فيما سقي بآلةٍ؛ وذلك مِن مجموع نتاج الأرض إذا زاد عن خمسة أوسقٍ (612 كيلوجرامًا)، والأصل أن تخرج الزكاة مِن جِنس الزرع المُزَكَّى عنه، ويجوز إخراجها نقدًا بقيمة الزرع يوم الحصاد.