ماكرون : بلادى انتفضت ضد النازية و الجنرال ديجول صوت فرنسا الحرة .. فيديو





قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، إن شارل ديجول أصبح صوت فرنسا الحرة لقد قام بإشعال فرنسا الحرة مؤكدأ أن فرنسا هى نموذج العصر فى كل زمان.





وأضاف إيمانويل ماكرون خلال كلمته بالذكرى الثمانين للنداء أذاعته فضائية اكسترا نيوز ، أن فرنسا تحتفل اليوم بإحياء الذكرى الثمانين للنداء الذي وجهه الجنرال شارل ديجول في 18 يونيو 1940 عبر هيئة الإذاعة البريطانية إلى الفرنسيين لمواصلة المقاومة ضد المانيا النازية.





وأكد الرئيس الفرنسى أن بلاده انتفضت ضد الهمجية النازية للتأكيد على الهدوء والحرية وإثبات حقوقها برمز الشجاعة البريطانية ...



وكان الجنرال ديجول دعا الفرنسيين من عسكريين ومهندسين وعمال غداة وصوله إلى لندن، للانضمام إليه من أجل مواصلة الكفاح ضد المانيا النازية رغم دعوة الماريشال بيتان إلى توقيع هدنة ..



يذكر أنه تم استقبال ماكرون في "كلارنس هاوس"، مقر الأمير تشارلز وريث العرش البريطاني وزوجته كاميليا، وبعد تقديمه وسام جوقة الشرف لمدينة لندن، ويختتم زيارته بلقاء مع رئيس الوزراء بوريس جونسون، يبحث خلاله مسألة المفاوضات حول ما بعد بريكست.



