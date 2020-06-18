الاسماعيلي يحتفل بذكرى هدف محمد حمص في شباك إيطاليا بكأس القارات

يحتفل نادي الاسماعيلي اليوم بالذكر الـ 11 لهدف محمد حمص في شباك منتخب ايطاليا في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009.





وكتبت صفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: محمد حمص اسم من ذهب عالق فى الأذهان، فرض سيطرته بشكل كبير داخل كل القلوب.. منحه الله عز وجل هدفا تاريخيا لن يُنسى على مر العصور وسيظل عقدة مزمنة أمام كل مشجع إيطالى طوال التاريخ.. جوهرة سمراء يعشقها كل جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية.





ويصادف اليوم 18 يونيو ذكري فوز منتخب مصر علي منافسه منتخب إيطاليا بهدف برأسية محمد حمص.





وقدم منتخب مصر في هذه البطولة اداء قوي حيث خسر من البرازيل بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة بأداء مشرف وقوي للغاية وبعدها الفوز علي ايطاليا بهدف دون رد وخرج الفراعنة من البطولة بعد الخسارة امام امريكا بثلاثة اهداف دون رد.







كان تشكيل منتخب مصر في مباراة إيطاليا كالتالي :





حراسة المرمى: عصام الحضري





الدفاع: هانى سعيد - أحمد سعيد "أوكا" - وائل جمعة - أحمد فتحي - سيد معوض





الوسط: محمد شوقي - حسنى عبد ربه - محمد حمص





الهجوم: محمد زيدان - محمد أبوتريكة





وشهدت تألق حارس منتخب الفراعنه عصام الحضري الذي نال إشادة كبير من الصحف العالمية