AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الاسماعيلي يحتفل بذكرى هدف محمد حمص في شباك إيطاليا بكأس القارات

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:44 م
حمص
حمص
Advertisements
عبدالله هشام
يحتفل نادي الاسماعيلي اليوم بالذكر الـ 11 لهدف محمد حمص في شباك منتخب ايطاليا في بطولة كأس العالم للقارات عام 2009. 

وكتبت صفحة النادي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: محمد حمص اسم من ذهب عالق فى الأذهان، فرض سيطرته بشكل كبير داخل كل القلوب.. منحه الله عز وجل هدفا تاريخيا لن يُنسى على مر العصور وسيظل عقدة مزمنة أمام كل مشجع إيطالى طوال التاريخ.. جوهرة سمراء يعشقها كل جماهير الكرة المصرية والعربية والأفريقية. 

ويصادف اليوم 18 يونيو ذكري فوز منتخب مصر علي منافسه منتخب إيطاليا بهدف برأسية محمد حمص. 

وقدم منتخب مصر في هذه البطولة اداء قوي حيث خسر من البرازيل بنتيجة اربعة اهداف مقابل ثلاثة بأداء مشرف وقوي للغاية وبعدها الفوز علي ايطاليا بهدف دون رد وخرج الفراعنة من البطولة بعد الخسارة امام امريكا بثلاثة اهداف دون رد.

كان تشكيل منتخب مصر في مباراة إيطاليا كالتالي : 

حراسة المرمى: عصام الحضري

الدفاع: هانى سعيد - أحمد سعيد "أوكا" - وائل جمعة -  أحمد فتحي - سيد معوض

الوسط: محمد شوقي - حسنى عبد ربه - محمد حمص

الهجوم: محمد زيدان - محمد أبوتريكة

وشهدت تألق حارس منتخب الفراعنه عصام الحضري الذي نال إشادة كبير من الصحف العالمية 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عصام الحضري يكشف عن أسوأ مباراة في تاريخه

قائمة الشرف في كأس العالم والدورات الأولمبية.. أبرز حراس منتخب مصر

عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو.. ذكرى هدف مجدى عبدالغني في هولندا بكأس العالم

ترشيحاتنا

ربنا يجمعني بكم على خير.. إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها وماهر عصام

حكم من نسى ركعة ثم تذكرها وهو في التشهد الأخير.. مستشار المفتي يوضح

وفاء قمر داخل سيارتها فى أحدث ظهور.. شاهد

الحكومة مقتنعة بالتعديل.. النواب: حسم مناقشة قانون الإيجار القديم الشهر المقبل

ابنة ممدوح وافي لـ صدى البلد: أرشح محمد يوسف اوزو لتجسيد دور والدي في مسلسل أحمد زكي

رغم الصلاة والصيام والزكاة.. احذر أن تكون من المفلسين يوم القيامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتعانى من سرطان الكبد.. إليك أطعمة تساعد على سرعة الشفاء

بفستان أوف شولدر .. مي عمر تخطف قلوب متابعيها برفقة زوجها

مثلث المهرجانات الشعبية.. أشهر سيارات شاكوش وكمال وحمو بيكا