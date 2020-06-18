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أخبار البلد

الحكومة: تشكيل لجنة تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الجمركية الحالية

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:20 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، عبر الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تطوير منظومة الجمارك، بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور محمد معيط إنه في إطار تطوير مصلحة الجمارك، تم الانتهاء من المرور على الأجهزة المتواجدة بالمنافذ الجمركية  فى نطاق جميع المحافظات، فيما يجري حاليا تحديد الاحتياجات التكنولوجية اللازمة للربط الشبكي بين أجهزة الفحص بالأشعة المتواجدة بالمنافذ الجمركية مع شبكة معلومات الصحة، وتشغيل العنصر البشري اللازم، مع التدريب المستمر للعاملين، بالإضافة إلى القيام بتركيب أجهزة تأمين لقياس الخلفية الإشعاعية اللازمة لأعمال المسح الإشعاعي، وتجديد واستخراج التراخيص المكانية لجميع الأجهزة، كما تم توفير عدد كبير من مهمات الوقاية الإشعاعية.

وفيما يتعلق بمحور تبسيط وتطوير الإجراءات، وما تم تنفيذه فى هذا الإطار حتى يونيو2020، تمت الإشارة إلى أنه تفاديًا لمشكلة تأخر الوقت داخل الجمارك، فقد تم تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلًا من الجمارك وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، بحيث يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط للانتهاء من أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات، وهو ما كان  يتم بشكل منفرد، وكذا استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل. 

ووفقا لما عرضه الوزير تم تشكيل لجنة تتولي تحديد الإستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل؛ وذلك لحل مشكلة تأخير إجراءات الفحص الرقابي في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلي المعامل الرئيسية بالقاهرة، هذا فضلًا عن دراسة مدي قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة علي صحة وسلامة المواطن. 

وتضمنت الإجراءات العمل على  سرعة تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2017 الصادر  بشأن سلامة الغذاء، وكذا الحد من وجود تداخلات بين جهات العرض وايضا اختلاف فى صلاحيات الجهات، وذلك من خلال دراسة افضل الممارسات لتحديد جهات العرض قرين كل صنف بشكل محدد ومتفق عليه وفق الكود الدولى "hscode" على النحو الذى يوفر الوقت، هذا إلى جانب إصدار قائمة بالمستوردين ذوي السمعة الطيبة والصحيفة الخالية من المخالفات في التجارة الدولية، والتي تضم حاليا 115 شركة، والعمل على تفعيل نظام إدارة المخاطر الشاملة وخدمة الفاعل الإقتصادي المعتمد، وتفعيل نظام الإفراج المسبق علي معظم الرسائل المستوردة تمهيدًا لتعميم النظام خلال عام علي الأكثر، وذلك سعيًا لتيسير مختلف الإجراءات الخاصة بالمتعاملين مع الجمارك.

كما تضمنت الإجراءات ايضًا وضع برامج متخصصة لتدريب العاملين بالجهات، وخاصة علي الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت والبعد عن التعقيد، مع وضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانيء، هذا إلى جانب العمل على  تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالافراج الجمركى، وقيام كافة جهات العرض بمراجعة كافة الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ وكافة المستندات اللازمة لتقديمها، وذلك بغرض تقليص الاجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها، وكذا السعى للانتهاء من احداث الربط الالكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها وذلك حتى يتسنى الوصول لإلغاء المنظومة الورقية.
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