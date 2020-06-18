أندية بحرى بالقسم الثاني ترفض استكمال الدوري في بيان رسمي

انتهي منذ قليل اجتماع أندية المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشأن مناقشة استئناف بطولة الدوري .





واصدرت أندية المجموعة الثالثة بيان لرفض استكمال المسابقة موقع من ١١ نادي دمنهور والرجاء وبلدية االمحلة وغزل المحلة والمنصورة وبيلا ودكرنس ومالية كفر الزيات والاوليمبي والحمام وأبو قير للأسمدة ورفض نادي فاركو التوقيع متمسكا باستكمال الموسم.





واتفقت الأندية خلال البيان علي أن استكمال المسابقة يشوبه العديد من الصعوبات والتي يستحيل معها استكمال الدوري المتوقف وقد يعرض منافسات الموسم القادم للمخاطر من وجهة نظر الأندية .





وأن الأندية الحاضرة أثبتت موقفها ومنحت اللجنة مهلة لعرض وجهات النظر علي الجهات المسئولة واستكمال المناقشات مع باقي الأندية وهي إلغاء الدوري المتوقف ووضع حلول جديدة تحقق رغبة الدولة في استئناف الأنشطة وتعفي الأندية من كل المعوقات التي تم طرحها لاستئناف المسابقة .





وطالبت الأندية الحاضرة بضرورة أن تعرض اللجنة المؤقته القرار علي الأندية لمناقشتها وطقبل صدور قرار رسمي .





كما اتفقت الأندية علي تطبيق مبدأ عدم الاصرار بمصالح الأندية التي تنافست علي الصدارة أو الأندية التي تصارع مدلعدن الهبوط في الموسم المتوقف .





وتم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر مع جميع أندية القسم الثاني لمناقشة قرار جماعي وذلك يوم الاثنين القادم .



