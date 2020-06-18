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رياضة

أندية بحرى بالقسم الثاني ترفض استكمال الدوري في بيان رسمي

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:15 م
احتماع اللجنة الخماسية
احتماع اللجنة الخماسية مع ممثلي الأندية
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يسري غازي
انتهي منذ قليل اجتماع أندية المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني مع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشأن مناقشة استئناف بطولة الدوري .

واصدرت  أندية المجموعة الثالثة بيان لرفض استكمال المسابقة  موقع من ١١ نادي دمنهور والرجاء وبلدية االمحلة وغزل المحلة والمنصورة وبيلا ودكرنس ومالية كفر الزيات والاوليمبي والحمام وأبو قير للأسمدة ورفض نادي فاركو التوقيع متمسكا باستكمال الموسم.

واتفقت الأندية خلال البيان علي أن استكمال المسابقة يشوبه العديد من الصعوبات والتي يستحيل معها استكمال الدوري المتوقف وقد يعرض منافسات الموسم القادم للمخاطر من وجهة نظر الأندية .

وأن الأندية الحاضرة أثبتت موقفها ومنحت اللجنة مهلة لعرض وجهات النظر علي الجهات المسئولة واستكمال المناقشات مع باقي الأندية وهي إلغاء الدوري المتوقف ووضع حلول جديدة تحقق رغبة الدولة في استئناف الأنشطة وتعفي الأندية من كل المعوقات التي تم طرحها لاستئناف المسابقة .

وطالبت الأندية الحاضرة بضرورة أن تعرض اللجنة المؤقته القرار علي الأندية لمناقشتها وطقبل صدور قرار رسمي .

كما اتفقت الأندية علي تطبيق مبدأ عدم الاصرار بمصالح الأندية التي تنافست علي الصدارة أو الأندية التي تصارع مدلعدن الهبوط في الموسم المتوقف .

وتم الاتفاق علي عقد اجتماع آخر مع جميع أندية القسم الثاني لمناقشة قرار جماعي وذلك يوم الاثنين القادم .

وأكد الدكتور إيهاب عبد الله رئيس نادي دمنهور أنه تم تشكيل لجنة من أندية المجموعة الثالثة تضم إيهاب عبد الله وجمال المصري ممثل رئيس نادي بيلا ونور رسلان رئيس نادي الحمام ومصطقي الشامي عضو مجلس إدارة بلدية المحلة وجلال ابو عوف ممثلا لنادي مالية كفر الزيات ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماع خلال أيام لمناقشة شكل الصعود والهبوط وعرض التوصيات علي اتحاد الكرة لاتخاذ قرار رسمي .
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