الحزن يخيم على السوشيال ميديا بعد وفاة اليوتيوبر ماما سناء .. فما قصتها؟

خيم الحزن على أهالى مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة إثر وفاة ماما سناءعبدالحميد صاحبة برامج المقالب على التيك توك الفكاهية صباح اليوم حيث لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة باصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ بعد أن أكدت نتائج التحاليل سلبية حالتها وتم حجرها فى العزل المنزلى خلال العشر أيام الماضية





وقامت إدارة الطب الوقائى باتخاذ كافة إجراءات دفن جثة ماما سناء صباح اليوم بمقابر عائلتها بمنطقة السناهرة بكفر الدوار وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ولم يحضر إجراءات الدفن سوى عدد بسيط من أفراد عائلتها





وفتحت جميع مواقع التواصل الاجتماعي دفتر عزاء على الفيسبوك والتويتر والانستجرام تقديرا لها ولقيامها بدور إيجابي فى الترفيه عن الجمهور من خلال فقرات التيك توك الشهيرة و التى كانت تقدمها مع نجليها محمد وشادى.









وقالت أميرة سالم أول سيدة تعمل منجد بكفر الدوار ومحافظة البحيرة وأن ماما سناء تعتبر أمى الثانية توفيت إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكان الأطباء بيتابعوا علاجها فى العزل منزلى حتى وفاتها صباح اليوم موضحة بأن ماما سناء كانت أرملة توفى زوجها وترك لها نجلها الأكبر" شادى" الذى انجبته بعد 5 سنوات من زواجها وانجبت بعده نجلها "محمد" بعد 10 سنوات من الزواج





وأعربت أميرة عن حزنها الشديد لفراق ماما سناء قائلة"لوخيرونى بين امى وبين ماما سناء مش حقدر أختار بينهم هى اللى كانت بتفرحنى وبتواسينى وكانت بتشيل عنى كل حاجة لما كانت الدنيا تضيق بيا كنت بروح لها ولماكانت تعمل أكلة حلوة كانت تبعت لى"





وأكدت اميره أنها علمت بوفاة ماما سناء من خلال صفحة كتابة نجلها نعى العزاء عبر صفحته على الفيسبوك قائلًا"إن لله وإنا إليه راجعون والدتي ماما سناء توفت إلى رحمة الله".





وكشفت أميرة رحلة ماماسناء التى بدأت على السوشيال ميديا ودخلت جميع منازل وقلوب الأسر المصرية مشيرة إلى أن نجلها الأكبر يقوم بعرض بعض الفيديوهات على برنامج "تيك توك" لها و الفكرة أعجبت ماما سناء وقالت لنجلها محمد يلا نضحكوا مع بعض وبدأ يصورها فيديو وينزله على اليوتيوب ولما كانت بتقرأ التعليقات كانت بتبقى سعيدة وفرحانة





واضافت أميرة بأن ماما سناء قررت مشاركته نجلها حمو في العديد من الفيديوهات التي يقوم بتصويرها أصبحت نجمة التيك توك وكل يوم كانت بتدخل الفرحة والبسمة على الأسر المصرية والعربية.





وانهت أميرة البنت الروحية لماما سناء حديثها مع صدى البلد قائلة ذاع صيت ماما سناء وأدخلت الفرحة والبسمة فى قلوب المصريين وخطفها مننا الوباء اللعين فيروس كورونا وحرمنا حتى من أن نقيم لها عزاء مشرفا تقديرًا لها



