إعادة بناء جسر فوق نهر كالا بعد انهياره بسبب الفيضانات في روسيا..فيديو

وشهدت مقاطعة مورمانسك شمال غرب روسيا، انهيار جسر يربط بين ضفتى نهر كولا في الشمال وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في النهر وارتفاع سرعة تياره.





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وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في المنطقة إثر وقوع الحادث، حيث تسبب الانهيار في توقف الحركة في المنطقة التي كان يربط الجسر بين ضفتيها، لحين الانتهاء من أعمال إصلاحه.





ولم تعلن السلطات المحلية عن وقوع ضحايا إثر سقوط الجسر.



