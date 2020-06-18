إعادة بناء جسر فوق نهر كالا بعد انهياره بسبب الفيضانات في روسيا..فيديو

أذاعت فضائية روسيا اليوم، لقطات يظهر من خلالها نشر وزارة الدفاع الروسية فيديو لاختتام العمل في إصلاح جسر فوق نهر كولا على خط السكة الحديدية بطرسبورج- كولا – مورمانسك، الذي انهار قبل فترة، بسبب الفيضانات.
وشهدت مقاطعة مورمانسك شمال غرب روسيا، انهيار جسر يربط بين ضفتى نهر كولا في الشمال وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه في النهر وارتفاع سرعة تياره.
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وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في المنطقة إثر وقوع الحادث، حيث تسبب الانهيار في توقف الحركة في المنطقة التي كان يربط الجسر بين ضفتيها، لحين الانتهاء من أعمال إصلاحه.
ولم تعلن السلطات المحلية عن وقوع ضحايا إثر سقوط الجسر.