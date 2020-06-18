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أخبار العالم

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين الانتهاكات ضد المدنيين

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:30 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعربت البعثة الأممية في ليبيا اليوم الخميس، عن إدانتها للانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في البلاد.

ودعت البعثة إلى إطلاق سراج السجناء بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت البعثة الأممية في ليبيا إن طالبي اللجوء يتعرضون لانتهاكات جسيمة واسعة.

وكان فريق خبراء تابع للأمم المتحدة حذر من تصعيد النزاع في ليبيا، وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، مشيرا إلى أن هذا الأمر له تداعيات مأساوية على السكان المحليين.

ولفت الفريق إلى انخراط تركيا في عمليات واسعة النطاق لتجنيد ونقل المقاتلين السوريين إلى الأراضي الليبية، لدعم كتائب الوفاق حيث أفادت تقارير أممية نقل آلاف المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا من بينهم أطفال دون سن الـ 18.

وأطلقت مصر الأسبوع "مبادرة القاهرة" لحل النزاع في ليبيا، وهي المبادرة التي لاقت قبولا واسعا من الأطراف العربية والدولية.
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