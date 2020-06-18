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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد ثلاث جولات جديدة بالبريميرليج

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:48 م
الدورى الانجليزي
الدورى الانجليزي
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الإنجليزي موعد ثلاث جولات جديدة من بطولة الدورى الإنجليزي "البريميرليج "والتى ستقام خلال الفترة من 4 إلى 13 يوليو.


تلعب يوم السبت 4 يوليو منافسات الجولة ال33 وجاءت المواجهات كالتالي : 

نوريتش سيتي امام برايتون في تمام الساعة 1:30 ظهرا 
ليستر سيتي ضد كريستال بالاس في تمام الساعة الرابعة عصرا 
مانشستر يونايتد ضد بورنموث الساعة الرابعة عصرا 

ولفرهامبتون امام ارسنال ..الساعة السادسة والنصف 
تشيلسي ضد واتفورد .. التاسعة مساء
يوم الاحد 5 يوليو 
بيرنلي ضد شيفيلد يونايتد .. الواحدة ظهرا 
نيوكاسيل ضد وست هام ..الثاثة عصرا 
ليفربول ضد استون فيلا .. الخامسة والنصف مساء
ساوثامبتون امام مانشستر سيتي في الثامنة مساء
توتنهام امام إيفرتون .. التاسعة مساء يوم الاثنين 6 يوليو 

الجولة ال34 

يوم الاربعاء 7 يوليو 
كريستال بالاس ضد تشيلسي .. السابعة مساء 
واتفورد ضد نورويتش سيتي .. السابعة مساء
ارسنال ضد ليستر سيتي .. التاسعة والربع مساء
يوم 8 يوليو 
مانشستر سيتي امام نيوماسيل .. السابعة مساء 
شيفلد يونايتد ضد ولفرهامبتون ..السابعة مساء
وست هام ضد بيرنلي .. السابعة مساء
برايتون ضد ليفربول .. التاسعة والربع مساء

يوم الخميس 9 يوليو 
بورنموث ضد توتنهام .. السابعة مساء 
ايفرتون امام ساوثامبتون .. السابعة مساء 
استون فيلا ضد مانشسر يونايتد  .. التاسعة والربع مساء 

الجولة 35 
يوم السبت 11 يوليو 
نوريتش سيتي امام وست هام يونايتد .. 1:30 ظهرا 
واتفورد ضد نيوكاسيل .. 1:30 ظهرا 
ليفربول ضد بيرنلى .. الرابعة عصرا 
شيفيلد يوانيتد امام تشيلسي ..السادسة والنصف 
برايتون امام مانشستر سيتي .. التاسعة مساء 

الاحد 12 يوليو 
ولفرهامبتون ضد إيفرتون  .. الواحدة ظهرا 
كريستال بالاس ضد استون فيلا ..الثالثة عصرا 
توتنهام ضد ارسنال .. الخامسة والنصف مساء 
بورنموث ضد ليستر سيتي .. الثامنة مساء
الاثنين 13 يوليو 
مانشسر يونايتد ضد ساوثهامبتون .. التاسعة مساء 
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