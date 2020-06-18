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رياضة

يويفا يحدد موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا

الخميس 18/يونيو/2020 - 04:43 م
يويفا
يويفا
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محمد السعيد
حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد إغلاق موعد سوق الإنتقالات الصيفية المقبل، في أوروبا.

وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين لمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا " تشامبيونزليج"، سيكون يوم 6 أكتوبر القادم".           

وأكد اليويفا في بيانه، أن موعد إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، لن يتعدى 5 أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حدد 7 أغسطس المقبل موعدا رسميا لعودة مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدون حضور الجماهير علي أن  تقام الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية بنظام المباراة الواحدة.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تسبب مؤخرا في تعطيل إنهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.
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