يويفا يحدد موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا





وذكر الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن الموعد النهائي لتسجيل اللاعبين لمرحلة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا " تشامبيونزليج"، سيكون يوم 6 أكتوبر القادم".





وأكد اليويفا في بيانه، أن موعد إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في أوروبا، لن يتعدى 5 أكتوبر المقبل.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حدد 7 أغسطس المقبل موعدا رسميا لعودة مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدون حضور الجماهير علي أن تقام الأدوار الإقصائية بداية من دور الثمانية بنظام المباراة الواحدة.





يذكر أن فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" تسبب مؤخرا في تعطيل إنهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعد إغلاق موعد سوق الإنتقالات الصيفية المقبل، في أوروبا.